سقوط خودرو به کانال آب در پیشوا/نجات معجزه آسای ۵ نفر

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شامگاه سه شنبه حادثه سقوط خودرو به داخل کانال آب ورامین- پیشوا- پاکدشت حادثه ساز شد.

وی افزود: با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت آتش نشانی با پشتیبانی تیم نجات ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین افزود: آتش نشانان با تمام توان به تثبیت وضعیت خودرو پرداختند و با استفاده از تجهیزات مربوطه خودرو را از داخل کانال خارج شد.

کرمانی ادامه داد: ۴ کودک و یک خانم در این خودرو حضور داشتند که به شکل معجزه آسایی نجات داده شدند و خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و سرنشینان خودرو مذکور در صحت و سلامت کامل هستند.

بر اساس این گزارش، سقوط به داخل کانال آب، تاکنون حوادث فراوانی را موجب شده است، اما متاسفانه هم چنان اقدامی از سوی مسئولین در جهت ایمن سازی کانال مذکور صورت نگرفته است.