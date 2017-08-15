اِعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر دولت ونزوئلا راه حل بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» روز سه شنبه در پایتخت آرژانتین ادعا کرد که اطمینان دارد با اِعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا می توان به راه حلی «صلح آمیز» برای برون رفت از بحران ونزوئلا دست یافت!

پنس در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور محافظه کار آرژانتین اظهار داشت که دو طرف در گفتگوهای محرمانه خود بر لزوم اِعمال فشار بر مادورو جهت برگزاری انتخابات و آزادی زندانیان سیاسی به توافق رسیدند.

این اظهارات، در تضاد با تهدیدات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به مداخله نظامی در ونزوئلا با ادعای تلاش برای حل بحران سیاسی در این کشور عضو اوپک است.

با این وجود، معاون اول رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که ونزوئلا «در حال سقوط به یک رژیم دیکتاتوری است و آمریکا این وضعیت را تحمل نخواهد کرد!»

گفتنی است تهدید روز جمعه دونالد ترامپ به اجرای عملیات نظامی علیه ونزوئلا با واکنش شدید و منفی کشورهای منطقه آمریکای لاتین روبرو شد؛ تا جایی که بلوک تجاری «مرکوسور»- که آرژانتین نیز از اعضای آن است- توسل به هرگونه نیروی نظامی را قویاً رد کرد.