پیشگیری از خسارات ناشی از سیل نیازمند راهکار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحسین معزی شامگاه سهشنبه در دیدار با استاندار گلستان اظهار کرد: تلاشهای جمعیت هلالاحمر گلستان برای پیدا کردن آخرین مفقودشده سیل اخیر قابلتحسین است و این نشان میدهد برای جمعیت هلالاحمر یک نفر یا چند نفر تفاوتی ندارد و به وظیفه خود عمل میکند.
وی افزود: در زمان وقوع حوادثی مانند سیل، طبقات جامعه هر چه ضعیفتر باشند بیشتر دچار آسیب میشوند.
نماینده ولیفقیه در هلالاحمر گفت: در زمان وقوع حادثه نخستین کاری که نسبت به افراد حادثهدیده باید انجام داد دادن آرامش به آنها بوده و در کنار آن باید اقلام موردنیازشان هم تأمین شود.
حجتالاسلام معزی با اشاره به وقوع سیل در منطقه شمران تهران در مرداد سال ۳۱ اظهار کرد: مرداد هرسال در مناطق نزدیک به البرز سیل جاری میشود.
نماینده ولیفقیه در هلالاحمر بابیان اینکه وقوع حوادث رانندگی قابلکنترل است ولی ما نتوانستیم آن را کنترل کنیم، افزود: جادهای که از گلستان و پارک ملی گلستان میگذرد جادهای بینالمللی است و هرساله آبستن حوادث زیادی است.
حجتالاسلام معزی بابیان اینکه برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیل باید به دنبال راهکار ملی باشیم، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع سیل و حوادث بعدازآن با بودجه استانی محقق نمیشود.
وی ادامه داد: تا زمانی که خانه مقاوم نسازیم نمیتوانیم از زلزله مصون بمانیم و زمانی هم که آبراه مناسب نسازیم نمیتوانیم جلوی سیل را بگیریم.
گلستان گالری نعمت های الهی است
نماینده ولیفقیه در هلالاحمر اظهار کرد: ارائه مباحثی تحت عنوان آمایش و طرحهای جامع تنها برای گرفتن رأی اعتماد نباید باشد بلکه باید جنبه عملی در جامعه پیدا کند.
وی ادامه داد: استان گلستان زرخیز است و باوجود دریا، جنگل، کوه، دشت و ... میتوان گفت گلستان گالری نعمتهای الهی است.
حجتالاسلام معزی خطاب به استاندار گلستان اظهار کرد: از مشکلات استان گلستان گزارشی تهیه و به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال کنید تا در صورت نیاز دستور لازم به دولت ابلاغ شود.
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