سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور انوشه مدیر توسعه بنگاهها و کارگاههای سازمان صنایع کوچک، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار، ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۱۱۰ مشارکت کننده و ۷۰ تولیدکننده استان محصولات خود را در بخش های صنعت، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، ساختمانی، آموزش، منسوجات و بسته بندی در غرفه هایی به وسعت ۴ هزار مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا ۲۷ مردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ از آن در محل خیابان نوروزیان، جنب صدا وسیما دیدن کنند.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: برپایی نمایشگاهها مانند ویترینی است که می تواند توانمندی های صنعتی و تولیدی استان را بخوبی نشان دهد.

وی بیان کرد: توجه به صنایع کوچک و کارآفرینان، تحول در بخش صنعت و نقش تاثیرگذاری را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به همراه خواهد داشت.

طاهرخانی تصریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند توسعه تکنولوژی است که برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزه صنعت، بستر بسیار مناسبی برای تبادل تجربیات و انتقال اطلاعات و همچنین زمینه استفاده از دستاوردهای نوین را برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم می سازد.

نمایشگاه توانمندی های استان قزوین در اکراین برگزار می شود

وی اضافه کرد: برای دستیابی به بازارهای هدف در شهریورماه نمایشگاه توانمندی های استان قزوین در کشور اکراین برگزار خواهد شد و این حضور می تواند کالاهای ما را در بازارهای هدف معرفی کند.

