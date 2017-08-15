به گزارش خبرنگار مهر، امیر طیبی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در نشست استاندار قم با جوانان، بانوان کارآفرین و سرمایه گذاران شهرک صنعتی که به مناسبت روز ملی صنایع کوچک و متوسط در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی استان قم در ابتدای فعالیت دولت یازدهم وضعیت مناسبی نداشتند.

وی با تشریح وضعیت انرژی در شهرک‌های صنعتی استان قم گفت: در سال گذشته شهرک محمودآباد که به شدت با کمبود پست‌های برق مواجه بود توانسته با تأمین زیرساخت‌های لازم تا ۵ سال آینده تولید برق مازاد داشته باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم با بیان اینکه در شهرک شکوهیه پست‌های برق خوبی ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۶۰ پست برق در این شهرک وجود دارد و طبق تفاهم نامه اداره برق قابل افزایش است.

وی در خصوص گازرسانی به شرکت شهرک‌های صنعتی ابراز رضایت کرد و افزود: ۱۰۰ هزار متر مکعب گاز به شهرک‌های شکوهیه و الغدیر افزوده خواهد شد.

طیبی‌نژاد در ادامه به تشریح وضعیت ۵ خوشه صنعتی استان پرداخت و گفت: خوشبختانه برنامه عملیاتی سه خوشه پایان یافته و دو خوشه دیگر در دست اقدام است.

خوشه کفش و دمپایی بالاترین آمار صادراتی قم را دارد

وی با بیان اینکه خوشه کفش و دمپایی بالاترین آمار صادراتی استان قم را در اختیار دارد، اظهار کرد: با ایجاد برند پیکما در شهرهای قم مشهد تهران درصدد توسعه فعالیت این برند و خوشه صنعتی هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از افزایش ۹۶ هکتاری زمین به شهرک شکوهیه خبر داد و گفت: طبق توافقی که با سازمان محیط زیست داشته‌ایم مقرر شده است واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌های صنعتی در شهرک شکوهیه متمرکز و استقرار یابند.

وی در ادامه به تشریح وضعیت خوشه مبلمان پرداخت و گفت: در این خوشه با ثبت برند ثمین بسترهای نفوذ و صادرات را در عرصه ملی و بین المللی باز خواهیم کرد.

طیبی‌نژاد با اشاره به اینکه باید بیش از ۱۱۰ واحد صنفی تولید مبلمان در شهرک صنعتی ثامن الائمه(ع) استقرار یابد، گفت: در حال حاضر ۳۸ واحد تولیدی در این شهرک فعالیت دارند.

ایجاد اشتغال ۲۵ هزار نفری در فرش دستباف

وی از ثبت برند تیمچه در خوشه صنعتی فرش دستباف خبر داد و گفت: خوشبختانه بیش از ۲۵ هزار نفر در تولید فرش دستباف ساماندهی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم ایجاد بازارهای جدید برای عرضه فرش دستباف را بسیار مهم خواند و گفت: در سال‌های اخیر نسبت به شناسایی بازارهای جدید چین و استقرار دوباره بازار عرضه فرش به آمریکا بعد از ۱۲ سال اقدام کرده‌ایم.

وی از شناسنامه دار شدن فرش‌های دستباف قم از سال ۹۳ خبر داد و گفت: شناسنامه دار شدن فرش‌های دستبافت خاص استان قم در مرکز ملی فرش کشور در حال بررسی و ثبت است.

طیبی نژاد از طرح‌های جدید برای فعال سازی خوشه سوهان و شیرینی اشاره کرد و گفت: راه اندازی خریدهای مشترک فعال سازی خرید مجتمع پسته دامغان و زعفران از جمله روش‌های تولید ارزان و مرغوب سوهان در قم است.

وی از ورود خوشه صنعتی سوهان به نمایشگاه‌های مسکو، دبی و عمان خبر داد و گفت: یکی از روش‌های مهم دستیابی به بازارهای صادراتی ارتقای بسته بندی سوهان است که متأسفانه در این زمینه به بسته بندی‌های چینی وابستگی داریم که زیبنده سوغات قم نیست.

صادرات ۸۰۰ هزار دلاری انواع سنگ

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم با بیان اینکه میزان ماندگاری سوهان قم از دو ماه به ۹ ماه افزایش یافته است، اعلام کرد: خوشبختانه در ۵ ماهه اخیر بیش از یک تن صادرات سوهان از مبادی رسمی گمرکی انجام شده است.

وی با اشاره به رکود شدید در صنعت ساختمان اعلام کرد: یکی از راه‌های که سبب گشایش بازار واحدهای سنگبری شده حضور در نمایشگاه بین المللی بوده است.

طیبی‌نژاد از صادرات حدود ۸۰۰ هزار دلاری واحدهای تولیدی سنگ در سطح استان خبر داد و افزود: بازار قزاقستان یکی از اهداف مهم این خوشه صنعتی محسوب می‌شود.

وی توسعه مراکز آموزشی پودمانی، از راه دور و علمی و کاربردی از برنامه‌های اصلی شرکت شهرک‌ها اعلام کرد و گفت: راه‌اندازی کلینیک صنعت در بطن شرکت شهرک‌های شکوهیه از اهداف محوری ما محسوب می‌شود.