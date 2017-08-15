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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱:۲۵

الشرق الاوسط مدعی شد:

قطر کمک مالی به «ائتلاف معارضان سوری» را کاهش داد

قطر کمک مالی به «ائتلاف معارضان سوری» را کاهش داد

روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از منابع معارض سوری مدعی شد که قطر کمک های مالی به گروه موسوم به «ائتلاف معارضان سوری» را کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از منابع معارض سوری نوشت که قطر کمک های مالی به گروه موسوم به «ائتلاف معارضان سوری» را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، قطر ماهانه مبلغی حدود ۳۰۰ هزار دلار به حساب بانکی این گروه در ترکیه پول واریز می کرد که این مبلغ به ۲۳۰ الی ۲۷۰ هزار دلار کاهش یافته است و پس از انتخاب «ریاض سیف» به عنوان رئیس این گروه، کمک‌های مالی قطر نیز به حدی کاهش یافت که تنها برای یک ماه کفایت می‌کرد.

الشرق الاوسط همچنین نوشت که گروه مذکور بحران مالی را در نشست های خود در ترکیه مورد بررسی قرار داده و با کاستن از شمار کارکنان خود در دفاتر خارجی آنها را به کار داوطلبانه تشویق کرده است.

کد مطلب 4060422

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