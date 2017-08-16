پانزدهمین شهرک صنعتی در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور سه شنبه شب در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ۹۰ درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهد و ۶۰ درصد اشتغال استان در این واحدهاست.

وی بیان کرد: در استان قزوین ۱۲۹۴ قرارداد در ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی منعقد شده و در حال حاضر ۸۳۴ واحد در این نواحی فعال هستند و در شش ماه آینده هم ۴۶۰ طرح به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

خانپور یادآورشد: تا پایان امسال تلاش می شود ۱۰۰ واحد صنعتی دیگر در شهرک های صنعتی استان افتتاح شود که با این کار برای ۷ هزار نفرشغل جدید ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: در سال جاری و در مدت ۴ ماه در سراسر کشور ۹۵۴ قرارداد در شهرک های صنعتی منعقد شد که سهم استان قزوین ۳۶ قرارداد بود که توانستیم در این زمینه در رده دهم کشوری قرار گیریم.

وی اضافه کرد: در زمینه صنعتی رتبه سوم کشور را داریم و به دلیل زیرساختهای مناسب بسیاری از سرمایه گذاران ملی علاقمند حضور در استان هستند.

خانپور اظهارداشت: در شهرک های صنعتی استان از کشورهای ترکیه، آلمان، فرانسه و عراق سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.

پرداخت تسهیلات به ۱۳۰ واحد صنعتی در شهرکها

وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۳۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان مجموعا ۱۹۵ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب گرفتند و امسال نیز این حمایتها ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اضافه کرد: در نواحی و شهرک های صنعتی استان ۷۱ واحد راکد و نیمه فعال داریم که با انتقال این واحدها به سرمایه گذاران جدید توانستیم مشکلات آنها را حل کنیم.

۲۰ میلیارد تومان خدمات زیربنایی در شهرک های صنعتی

وی بیان کرد: برای توسعه زیرساختها و ارائه خدمات زیربنایی تاکنون ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و در طول ۴ سال گذشته نیز در دولت یازدهم ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

خانپور اظهارداشت: با اختصاص ۳۱۰ هکتار زمین طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین بزودی عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: آموزش مهارتهای تخصصی برای فعالان واحدهای صنعتی و تولیدی و تربیت نیروی انسانی متخصص، برپایی نمایشگاههای ملی و بین المللی از اولویت های ما در سال جاری است.

پانزدهمین شهرک صنعتی در قزوین راه اندازی می شود

خانپور اظهارداشت: بزودی پانزدهمین شهرک صنعتی استان در منطقه کوهین افتتاح شده و زمین های آن به متقاضیان واگذار می شود.

وی اضافه کرد:این شهرک صنعتی به مساحت ۱۰۰ هکتار برای استقرار ۱۰۰ واحد تولیدی طراحی شده و امسال کلید خواهد خورد.