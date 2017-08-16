ویلچر خودبالابر با قابلیت استفاده دستی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، وجود حداقل سه هزار معلول نخاعی در کشور نیاز به نشست و برخاست روی ویلچر بازاری با پتانسیل بالا را نشان می دهد ویلچرها با قابلیت های مختلفی از جمله ساده، برانکاردی، مخصوص حمام (دارای لگن) ساخته می شوند.

از این رو محققان کشور درصدد آمدند تا ویلچری با قابلیت استفاده دستی را طراحی کنند.

این فناوری نیز ویلچری است با قابلیت تغییر ارتقای نشیمن گاه به نحوی که قابلیت ویلچرهای ساده تا حدی حفظ شود. به عنوان مثال برخلاف ویلچرهای دارای لگن و ... این ویلچر خودبالابر می تواند جمع شود.

طراحی ویلچری با قابلیت تغییر ارتفاع نشیمن گاه از کف زمین تا ارتفاع، می تواند با استقلال معلول در نشست و برخاست کمک کند.

در این طرح به صورت یکجا ترکیبی از ویلچر و بالابر به وجود آمده که تفاوت چشمگیری با ویلچرهای معمولی نمی کند اما برای معلول به راحتی قابل کاربرد است.

همچنین این ویلچر امکان استفاده در هر مکان که نیاز به تغییر ارتفاع مانند نشست و برخاست روی ویلچر، تخت و... باشد را برای فرد فراهم می کند.

ویلچر خود بالابر با قابلیت استفاده دستی به راحتی نصب می شود و دارای تجهیزات لازم است.

معلولان، جانبازان، سالمندان، بیماران ام اس می توانند از این ویلچر به راحتی استفاده کنند. همچنین ارگان هایی همچون بنیاد شهید و بهزیستی می توانند از کاربران این طرح و فناوری جدید باشند.

به دلیل اینکه اکثر جانبازان و معلولان برای نشست و برخاست روی ویلچر به کمک دیگران نیاز دارند این مسئله برای خانواده جانبازان و معلولان دشوار و برای سلامتی آنها مضر است طراحی چنین ویلچری ضروری به نظر می رسید.

همچنین این افراد بعد از گذشت سالها به بیماری هایی مانند پوکی استخوان دچار می شدند که سهولت در امر نشست و برخاست شان می تواند تاثیر مستقیمی در ارتباط معلول و افزایش روحیه وی داشته باشد.