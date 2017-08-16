یک اختراع جدید در خودرو نقاط کور راننده را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تویوتا حق امتیاز اختراعی جدید برای یک فناوری مخفی کردن ستون A شیشه جلوی خودرو ثبت کرده که به رانندگان اجازه می دهد به طور مستقیم چشم انداز جاده را به صورت ٣٦٠ درجه مشاهده کنند.

البته هنوز مشخص نیست تویوتا چه زمانی این سیستم را در خودروهایش به کار خواهد گرفت.

در حقیقت این دستگاه از آیینه هایی ساخته شده که به طور استراتژیک قرار گرفته اند تا نور اطراف یک شی (یا به عبارتی همان ستون Aشیشه جلویی خودرو) را خم کنند بنابراین راننده می تواند ورای آن را ببیند.

از زمان اختراع خودرو در سال١٨٨٦ ستون هایAعریض تر شده اند تا در زمان تصادف از سرنشینان محافظت کنند اما این امر حوزه دید راننده را می کاهد.

البته قبلا حق امتیاز فناوری های مشابهی ثبت شده بوده است. اما این موارد شامل دوربین ها و مواد گرانبهای دیگر است.

طبق توضیحات ثبت شده برای این اختراع، مطالعات مختلف نشان می دهد استفاده از مواد مختلف یا دوربین های ویدئویی همراه یک صفحه نمایش به فرد اجازه می دهد تا ورای ستون خود را ببیند و به این ترتیب از نقاط کور راننده کاسته می شود. اما هزینه ساخت دستگاه بالا می رود و مقرون به صرفه نخواهد بود.