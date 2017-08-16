خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خبر کشف ۲۵ تن میوه قاچاق در البرز طی روزهای گذشته سروصدای زیادی به پا کرده است، لیموترش، سیب، انار، گلابی و انبه میوه‌های است که در حجم گسترده و به‌صورت شبانه در میادین میوه و تره‌بار توزیع‌شده است.

توزیع میوه‌ قاچاق در البرز که قطب‌ کشاورزی کشور در تولید میوه است واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشته، در پی این اتفاق دستگاه‌های متولی یکی پس از دیگری وارد عمل شدند تا این ماجرا را از زوایای مختلف موردبررسی قرار دهند، کار به‌جایی رسید که نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی شبانه با حضور در میادین از سردخانه بازدید کردند تا شاید سر بزنگاه مچ متخلفان را بگیرند.

در حالی دستگاه‌های مسئول یکی پس از دیگری به این ماجرا ورود کرده‌اند که نوک پیکان نقد به سمت خود آن‌ها است، زیرا بسیاری بر این باوراند اگر عملکرد دستگاه‌های نظارتی جدی‌تر باشد شاهد این حجم از قاچاق نخواهیم بود.

از کسی پنهان نیست کم‌توجهی در امر نظارت باعث توزیع میوه‌های ممنوعه در بازار استان شده است، برای بررسی‌های بیشتر با علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفتگویی ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

۲۵ تن میوه قاچاق در البرز معدوم شد

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح بازرسی از میادین میوه و تره‌بار به‌منظور کشف میوه قاچاق، گفت: ناامن سازی میادین میوه و تره‌بار به‌عنوان محلی برای عرضه میوه قاچاق ازجمله مهم‌ترین اهداف این طرح بوده است.

وی بابیان اینکه طی بازرسی‌های سرزدهِ انجام‌گرفته از میادین میوه و تره‌بار درمجموع ۲۵ تن میوه قاچاق در استان کشف و معدوم شد، افزود: این طرح همچنان در سطح استان ادامه خواهد داشت تا مانع توزیع میوه‌های قاچاق و خارجی در منطقه شویم.

مدیرکل تعزیرات استان البرز خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد تعزیرات در استان به نحوی بوده که عده کثیری از فعالان عرصه قاچاق میوه؛ بارهای خود را از ترس ۲۴ تا ۴۸ ساعت خارج از البرز نگهداری کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه به‌طورقطع این طرح در تمامی غرفه‌ها اجرایی و در برخی غرفه‌ها به‌صورت ویژه‌تر انجام پذیرفت، گفت: طی عملیات اخیر انجام‌گرفته ۵۲ غرفه به‌صورت ویژه مورد بازرسی عوامل قرار گرفت و درنهایت از این تعداد ۱۲ غرفه متخلف شناسایی شد.

پلیس البرز در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با احدی رودربایستی ندارد

مختاری با اعلام اینکه میوه‌های قاچاق کشف‌شده به سبب طی نکردن شرایط قرنطینه و وجود نمونه داخلی‌ معدوم شدند، گفت: میوه‌هایی چون گلابی و لیمو ازجمله این محصولات بودند که به دلیل وجود نمونه مطلوب داخلی معدوم شدند تا بدین ترتیب ضربه‌ای به بازار کشاورزان بومی و داخلی وارد نشود.

در ادامه فرمانده انتظامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کشف ۲۵ تن میوه قاچاق در استان، گفت: همان‌طور که می‌دانید البرز یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است. متأسفانه پدیده قاچاق دامن‌گیر جامعه شده و دلالان حوزه کشاورزی نیز بیکار ننشسته و برای بازارگرمی اقدام به قاچاق میوه می‌کنند.

سردار بخشعلی کامرانی صالح با تأکید بر اینکه اقدامات دلالان میوه موجب ورشکستی کشاورزان می‌شود، گفت: پلیس البرز طی روزهای اخیر اقدامات قابل‌توجهی در حوزه کشفیات کالای قاچاق داشته است به‌طوری‌که ارزش ریالی کالاهای قاچاق که در روزهای اخیر کشف‌شده ۵۴ میلیارد ریال بوده که میوه‌های قاچاق نیز بخشی از آن بوده است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس البرز در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با احدی رودربایستی ندارد، گفت: برنامه‌ریزی پلیس البرز در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بسیار دقیق است و با استفاده از منابع و مخبرین در این راستا اقدامات شایسته‌ای انجام می‌دهد.

اما در ادامه شنیدن ماجرای توزیع میوه‌های ممنوعه در بازار استان از زبان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج هم شنیدنی است، بهروز ورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح بازرسی اداره کل تعزیرات البرز در بازرسی از غرفه‌های موجود در میادین میوه و تره‌بار، اظهار کرد: این اقدام با هماهنگی اداره کل تعزیرات، نیرو انتظامی و سازمان میادین انجام‌شده است.

ورود بارهای میوه قاچاق به میادین میوه و تره‌بار البرز عمدتاً خارج از ساعت اداری بوده است وی با اشاره به اینکه پیرو اجرایی شدن این طرح، ۲۵ تن بار توقیف‌شده که عمدتاً از میوه‌های قاچاق بوده است، افزود: ورود این بارها به میادین میوه و تره‌بار عمدتاً خارج از ساعت اداری بوده است.

ورمحمدی با تأکید بر اینکه اکیپ‌های بازرسی توسط اداره کل تعزیرات، سازمان میادین و سازمان صنعت و معدن در خصوص بررسی این قبیل از مشکلات همواره فعال بوده، تصریح کرد: طی جلسه برگزارشده تصمیم بر آن شد روند بازرس از این غرفه‌ها با جدیت بیشتر انجام‌گرفته تا شفاف‌سازی لازم در این خصوص اجرایی شود.

تماس های ما با حمید کریمی رئیس اتاق اصناف استان البرز برای بررسی وضعیت نظارت بر بازار بی نتیجه ماند.

هرچند گویا مسئله قاچاق کالا در کشورمان پایانی ندارد ولی در پایان قصه تلخ توزیع میوه‌های ممنوعه در بازار البرز باید گفت؛ واردات بی‌رویه و قاچاق میوه طی سال‌های اخیر خسارت‌های فراوانی را به تولید و اقتصاد کشور وارد کرده به‌طوری‌که صدای اعتراض‌ها به آسمان بلند است، حال باید دید مسئولان و متولیان امر که دستی بر آتش دارند آیا با اتخاذ تدابیر به‌موقع مانع از جولان دلالان و قاچاق میوه در بازارهای داخلی می‌شوند یا منتظر می‌مانند دلالان برنامه‌های خود را عملی کرده بعد کاسه چه کنم به دست بگیرند.