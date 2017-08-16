جاده قاضی خان-بدره تا پایان سال تکمیل می شود

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده قاضی خان به بدره که از مطالبات قدیمی شهرستان بوده و بیش از ۱۵ سال طول کشیده است.

وی گفت: جاده مهم قاضی خان –بدره به طول ۱۳ کیلومتردر حال احداث است که امسال ۵۰ درصد از طلب پیمانکار پروژه پرداخت خواهد شد و امیدواریم با اختصاص مبالغ خوبی که مجموعا ۴۵ میلیاردریال خواهد شد به پروژه باعث تسریع در روندعملیات اجرایی آن شویم.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت ترددپذیر شدن این مسیر به صورت خاکی یا بیس برای شهرستان های سیروان و بدره گفت: از پیمانکار خواسته ایم هرچه سریعتر عملیات احداث تونل ۲۰۰ متری مسیر را آغاز کنندتا بتوانند در پایان سال ۹۶ مسیر را قابل تردد کنند.

بازدید از طرح های عمرانی شهرستان بدره

شاپور پولادی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری ایلام به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان و مسئولان محلی از طرح های عمرانی شهرستان بدره بازدید کرد و دستورات لازم برای تسریع در روند اجرایی آنان را صادر کردکه این طرح ها شامل واریانت چشمه شیرین ،ساختمان کتابخانه بدره ، ساختمان آتش نشانی و جاده قاضی خان به بدره بود.

مدیر کل راه و شهر سازی ایلام در بازدید از واریانت چشمه شیرین با اشاره به ریزش قسمتی از حاشیه جاده و ادامه دار بودن این ریزش ها، گفت: برای مقاوم سازی حاشیه مورد ریزش، با هماهنگی مشاور و گمانه زنی در فواصل مناسب توسط آزمایشگاه فنی، دستورات لازم صادر خواهد شد.

سید کمال الدین میرجعفریان افزود: به منظور مقاوم سازی باید خاک برداری ،احداث دیوار حایل و شیب گذاری مناسبی انجام گیرد تا پیش از شروع فصل بارش مسیر خروجی آبها از پشت دیوار تعیین گرددو همچنین با توجه به تازه بودن آسفالت و به منظور ایمنی بیشتر مقرر شد تا در دو روز آینده خط کشی مسیر انجام شود.

ساختمان بخشداری چشمه شیرین دیگر طرح مورد بازدید معاون عمرانی استاندار بود که وی با اشاره به اهمال پیمانکار طرح گفت: خلف وعده های متعدد پیمانکار طرح باعث شده است که با وجود گذشت چهار سال از این طرح کوچک هنوز درصد بسیار کمی از آن اجرا شده است.

وی در مورد ساماندهی سه راهی سد سیمره هم گفت: در این مورد نیاز به همکاری سد سیمره بود که علی رغم حوادث ناگوار زیاد تاکنون اقدامی نکرده است و در اسرع وقت با این مدیریت مکاتبه خواهد شد.

شهردار بدره در بازدیداز ساختمان آتش نشانی با اشاره به روند خوب عملکردپیمانکار طرح ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان سال به بهره برداری برسد و افزود: برای جبران اختلاف ارتفاع بین محل احداث ساختمان و سطح ترازمورد نظربا توجه به اینکه جانمایی محل ساختمان در کف رودخانه قدیمی و فصلی قرار گرفته بود، ازهشت شمع با عمق ۶ متری و ۳۰۰ مترمکعب کرسی چینی با ۳۰۰ متر مکعب شناژ بتنی استفاده شده است.

احمد جاسمی پیشرفت طرح را ۳۰ درصد خواندو گفت :این ساختمان در دو طبقه با ۳۷۵ متر در طبقه اول و آشیانه به ارتفاع هفت متر انجام می شودکه در اواخر اردیبهش ماه جاری به پیمانکار واگذار شده است.