توسعه شهرستان سلطانیه نیازمند نگاهی تخصصی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ جواد رحمتی در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان زنجان افزود: باتوجه به اینکه گنبد سلطانیه به ثبت بین المللی رسیده باید در زمینه گسترش معماری واحداث هتل های اقامتی مناسب، بازارچه صنایع دستی و احداث موزه در این منطقه برنامه ریزی کرد و از ظرفیت مناسب این حوزه به نحو مطلوبی استفاده نمود.

وی با بیان اینکه برای توسعه شهرستان سلطانیه باید نگاهی تخصصی داشت، خاطرنشان کرد: با استفاده از نیروهای متخصص در حوزه گردشگری باید برنامه ریزی اساسی در جهت رونق بخشیدن و توسعه این منطقه صورت گیرد و باوجود اینکه گنبد سلطانیه به ثبت تاریخی رسیده است، اما متاسفانه هنوز رونق و توسعه کافی نداشته است.

رحمتی از اجرای طرح جامع شهرستان سلطانیه خبر داد و گفت: پیگیری های لازم در راستای اجرای طرح جامع شهرستان سلطانیه صورت گرفته و از مشاورین و افراد متخصص و توانمندی در حوزه گردشگری و شهرسازی برای اجرای این طرح استفاده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان تاکید کرد: با اجرای طرح جامع شهرستان سلطانیه می توان از ظرفیت و پتانسیل های این منطقه در حوزه گردشگری استفاده کرد و در راستای توسعه و رونق بخشی منطقه، حفظ جمعیت، احیای بافت و ایجاد اشتغال در بخش میراث فرهنگی و گردشگری گام های مهمی برداشت، که در این راستا انتظار می رود دستگاه های ذی ربط تعامل و هماهنگی ویژه ای داشته باشند.

رحمتی به اجرای طرح منطقه گردشگری امند اشاره کرد و یادآور شد: طرح گردشگری امند به میزان ۱۹ هکتار با مشخصات احداث هتل، باشگاه فرهنگی و ورزشی، بازارچه و رستوران و منطقه گردشگری و اقامتی مطرح شده که باید با سطح اشغال ۱۸ درصد اجرا شود و هرگونه ساخت و ساز تابع ضوابطی است که باید از طریق مشاور متقاضی به کارگروه ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان به سکونت گاه های غیر رسمی اشاره کرد و افزود: برخی ساخت و سازهای بدون ضابطه در حاشیه شهرها شکل می گیرد و سکونت گاه های غیررسمی را توسعه می دهد که باید مدیریت شود.