۸ پیشکسوت هنر عکس تجلیل می شوند/ادای احترام به ۱۶۵ سال عکاسی

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۹ آگوست(۲۸ مرداد) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان بعنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است و از هنگامی که نخستین بار این روز در ایران هم مطرح شد ۷ سال می گذرد.

بدین خاطر رئیس انجمن عکس شیراز که یکی از نهادهای مردمی و هنری پرپیشینه کشور به شمار می رود در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های این روز پرداخت و گفت: به مناسبت این روز که در سراسر دنیا برنامه ها و جشن هایی برگزار می شود، انجمن عکس شیراز هم با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس میزبان علاقه مندان و هنرمندان است تا این روز را جشن بگیرد.

شهربانو ثابت با اشاره به اینکه در این آیین که شنبه ۲۸ مردادجاری در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد اعلام کرد: از ۸ پیشکسوت عکاسی شیراز که بیش از ۴۰ سال عمر خویش را صرف این هنر و هریک عکاسخانه ای را اداره کرده اند تجلیل می شود.

وی با توجه به اینکه جشن روز جهانی عکاسی در شیراز که پارسال هم با حضور بسیاری از هنرمندان در خانه تاریخی چهره نگار برگزار شد افزود: امسال افزون بر تقدیر از تلاش های هنرمندان عکاس، جشن انجمن عکس شیراز حاوی برنامه های پرباری است.

نمایش منتخبی از مجموعه «آلبر کان»/سفرعکسهای «آرشیو سیاره» به شیراز

رئیس انجمن عکس شیراز از برپایی نمایشگاه عکس های رنگی دیده نشده از ۹۰ سال پیش شیراز که متعلق به مجموعه «آلبر کان» بانکدار و سرمایه دار فرانسوی است خبر داد و گفت: این عکس ها به واسطه آنچه این تاجر و نیکوکار فرانسوی با عنوان «آرشیو سیاره» در موزه ای به نام وی در پاریس قرار دارد برای نخستین بار به نمایش همگانی در شیراز گذاشته خواهد شد.

ثابت ادامه داد: در این پروژه او عکاسانی را به بیش از ۵۰ کشور جهان از جمله ایران فرستاد و در طی این پروژه که ۲۲ سال طول کشید بیش از ۷۲ هزار قطعه عکس رنگی و ۱۸۳ هزار متر فیلم از سرتاسر این کشورها گرفته شد که بخشی هم متعلق به شیراز است.

وی با توجه به اینکه عکاسی در شیراز مرهون و مدیون تلاش های زنده یاد میرزا حسن عکاسباشی است عنوان کرد: امسال یکصد و شصت و پنجمین سالگرد تولد این عکاس شیرازی در سال ۱۲۳۲ خورشیدی است که بدین مناسبت جشن روز عکاسی همراه با گرامیداشت بنیانگذار عکاسی شیراز برگزار و پربار خواهد شد.

رونمایی از طرح احیا و مرمت عکاسخانه تاریخی مانی

این درحالیست که به گفته رئیس انجمن عکس شیراز با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح احیا و مرمت عکاسخانه مانی که در بافت تاریخی شهر قرار دارد و بیش از ۸۶ سال قدمت دارد به عنوان تنها یادگار باقیمانده از عکاسخانه های شیراز به همت افشین آریافر رونمایی خواهد شد.

وی همچنین با توجه به آیین تقدیر از پیشکسوتان هنر عکاسی شیراز اعلام کرد: در این مراسم شکراله آقایی، سهراب کرمی، علی محمد رضوی فرد، خلیل دلگشایی، حسین کشتکار،عزیز عاملی، جلیل کوثریان، کاظم مفاضی، منوچهر سازگار و مرتضی نعمتی به عنوان هنرمندانی که سالها عمر خویش را در مسیر عکاسی پیموده اند حضور یابند.

از سویی با توجه به اینکه انجمن نوپای فیلم، عکس و پویانمایی استان فارس هم بدین مناسبت جشنی ترتیب داده که در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد برگزار می شود، فروغ عدالت پور رئیس آن به خبرنگار مهر گفت: همزمان با جشن روز جهانی عکاسی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس «امید» معرفی خواهند شد.

اهدای جوایز نخستین جشنواره ملی «عکس امید»

فروغ عدالت پور با اعلام اینکه جوایز این جشنواره در روز جهانی عکاسی اهدا می شود در عین حال از افتتاح نمایشگاه آثار برتر این رویداد در نگارخانه باغ ملی شیراز خبر داد و افزود: بدین مناسبت نگارخانه باغ ملی به مجموعه نگارخانه های فرهنگ و ارشاد پیوسته و به طور اختصاصی و دائمی میزبان آثار هنرمندان عکاس خواهد بود.

وی همچنین به برگزاری مسابقه آنلاین با عنوان «عکاسی برای همه» اشاره کرد و گفت: این مسابقه همگانی به شکل برخط برگزار می شود و جوایزی در روز یادشده به برگزیدگان اهدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۸مردادماه جاری آیین های روز جهانی عکاسی از ساعت ۱۶ در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس آغاز شده و از ساعت ۱۸ به میزبانی تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه می یابد.