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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان رشد ۱۰۰درصدی داشت

رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان رشد ۱۰۰درصدی داشت

سمنان - معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی سمنان از افزایش ١٠٠ درصدی رشته‌های تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه خبر داد و گفت: این امر متناسب با توسعه زیرساخت‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نوید دانایی با اشاره به شمار رشته‌های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه بیان کرد: این افزایش دو برابری که در چهار سال اخیر رخ داده، متناسب با توسعه زیرساخت‌ها و نیز گسترش تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی سمنان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این توسعه هدفمند در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در رشته‌های بین رشته‌ای و اولویت‌دار کشور و منطقه ایجاد شده است.

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی سمنان از برگزاری هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در این دانشگاه خبر داد و گفت: یکی از مهمترین گام‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارتقاء سطح کیفی آموزش پزشکی در دوره اخیر برگزاری آزمون پایان دوره پزشکی عمومی در قالب آزمون صلاحیت بالینی بود.

دانایی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی سمنان که یکی از اولین مراکز برگزاری این آزمون در کشور است و در همین راستا اواخر هفته گذشته هفتمین دوره این آزمون را در سمنان برگزار کرد.

وی افزود: آزمون صلاحیت بالینی در سال پایانی تحصیل از دانشجویان رشته پزشکی گرفته می‌شود و هدف آن سنجش مهارت پزشکان آینده از نظر مهارت‌های ارتباطی و توانایی اجرای اقدامات درمانی و تشخیصی عملی است.

کد مطلب 4060564

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