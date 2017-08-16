به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صحا، به منظور افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ضمانت‌نامه‌های صحا، سامانه استعلام وضعیت ضمانت‌نامه طراحی شده است.

این سامانه در راستای افزایش ضریب اطمینان ذینفعان ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی صحا و با هدف ایجاد فرآیند تسهیل و تسریع در امور مشتریان راه‌اندازی شده و از طریق لینکwww.esfrd.ir/fa/warranty قابل دسترس است.

از ویژگی‌های این سرویس، احراز اصالت ضمانت‌نامه با مشاهده تاریخ صدور، مضمون عنه، مضمون له، نوع، مبلغ و تاریخ اعتبار ضمانت‌نامه است.

همچنین ذینفع ضمانت‌نامه‌های صادره می‌تواند به درگاه اینترنتی صحا مراجعه و نسبت به استعلام ضمانت‌نامه صادره با درج شماره منحصر به فرد آن (کد ۷ رقمی) و تاریخ صدور اقدام ‌کند.