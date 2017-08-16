جزئیات دستگیری قاتل دو برادر اردبیلی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین عبدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری عامل قتل دو برادر در شهرک سینا اردبیل اضافه کرد: در پی هوشمندی کارآگاهان مبارزه با جرائم جنایی و بهره گیری از ابزار و امکانات فنی، علمی و به روز، در کمتر از ۱۲ ساعت عامل قتل دو برادر شناسایی و دستگیر شد.

وی با تاکید بر اینکه با انتقال عامل جنایت به پلیس آگاهی گره از پیچیدگی این پرونده باز شده است، بیان داشت: قاتل این دو برادر یکی از بستگان نزدیک آنها با هویت معلوم و ۳۹ ساله بوده و انگیزه قتل مسائل فردی و خصوصی است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهم در بازجویی های فنی پلیس و بازپرس جنایی به قتل دو برادر در شب حادثه اعتراف و بازسازی صحنه با حضور تیم هایی از پلیس آگاهی، دادستانی و بازپرس جنایی در بامداد روز چهارشنبه انجام شده است.

وی ضمن تشکر از مراجع قضایی بویژه دادستانی و عموم مردم در جهت همکاری شایسته با پلیس در اجرای ماموریت ها این اطمینان را به شهروندان داد که پلیس با تمام توان و اقتدار خود، هیچگونه اجازه ای به مخلان نظم و امنیت نداده و همواره حافظ و پاسدار امنیت پایدار خواهد بود.

عبدی در عین حال با اشاره به وقوع این جنایت، از خانواده‌ها و شهروندان این استان خواست که از نگهداری هرگونه سلاح‌های سرد، گرم و غیرمجاز خودداری کنند.

وی تاکید کرد: خانواده ها در این خصوص باید فرزندان خود را نیز آگاه کرده و در صورت داشتن هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه، مراتب را به پلیس گزارش کنند.