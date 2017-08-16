اکوپارک امشب به بهره برداری می رسد

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکو پارک در ادامه احداث پارک بزرگ شهر در اطراف قلاع دختر و اردشیر احداث شده است، اظهار کرد: عملیات احداث این پارک از مهرماه ۹۵ آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه اکوپارک در دو فاز اجرا شده است که امشب فازدوم این پارک افتتاح می شود، مساحت آن را ۲۰ هزار متر مربع اعلام کرد.

سعیدی از تجهیز این پارک به فضای سبز، آبنما، نورپردازی و سرویس بهداشتی خبر داد و افزود: بخش اعظم این فاز از اکوپارک به پیاده راه اختصاص داده شده است.

وی از نصب المان «مرد صلصال» نماد بیرون آمدن انسان از خاک در این مجموعه خبر داد.

شهردار منطقه یک کرمان همچنین با اشاره به وجود مقبره سید جعفر اولیا در این مجموعه، از مرمت و بازسازی این مقبره خبر داد.