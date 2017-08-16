کتاب «مهندسی بافت شبکیه چشم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتاب «مهندسی بافت شبکیه چشم» تدوین دکتر فتح الله مضطرزاده و دکتر آزاده سپهوندی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
شبکیه چشم بافتی بسیار پراهمیت و حساس در دستگاه بینایی محسوب میشود و هنگامی که عارضهای در شبکیه رخ میدهد، خطر آسیب به کل سیستم بینایی به وجود میآید.
مهندسی بافت شبکیه، نسبت به سایر راههای درمانی، با ایجاد یک گستردگی میتواند تمام کننده نقایص موجود در سایر راههای درمانی باشد. در این کتاب خلاصهای از مطالعات انجام شده در مهندسی بافت شبکیه از جمله انتخاب سلول پیشساز، استفاده از فاکتورهای خارجی و انحلالپذیر برای جهتدهی به تمایز سلولی بهصورت برونتنی و همچنین استفاده از ترکیب سلولها و پلیمرها برای مهندسی بافت شبکیه ، مرور شده است.
در درمان بیماریهای شبکیه روشهای غیرتهاجمی یعنی عاری از عملهای جراحی، همواره موردنظر و تأکید بیماران و محققان بودهاست. سیستمهای رهایش دارو به بخش خلفی چشم با دو رویکرد به ایمپلنتها و ساختارهای نانومهندسی تقسیم میشوند که در بخش انتهایی این کتاب به توضیح کامل این سیستمها، در درمان بیماریهای شبکیهیچشم پرداخته شده است.
به دلیل ظرافتهای موجود در بافت شبکیه در درمان، روشهای غیر از عملهای جراحی همواره مورد نظر محققان بوده است. به همین دلیل استفاده از سیستمهای رهایش دارو بسیار حائز اهمیت است.
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