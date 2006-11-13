تلویزیون تأثیرگذارترین نهاد برای تبلیغ اسلام در سال پیامبر است

حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی نامگذاری سالهایی از سوی مقام معظم رهبری نامی برای سالی انتخاب می شود، در ابتدای امر مسئولین و به ویژه مدیران فرهنگی در رابطه با محتوای موضوع نامگذاری شده تصمیماتی اتخاذ می کنند اما کم کم حرفها و سخنهای گفته شده به دست فراموشی سپرده می شوند.

وی افزود: امسال با توجه به تجربه ای که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم، به این دلیل که نامگذاری سال پیامبر(ص) در اصل موضوعی فرهنگی بوده است جلسات متعددی در رابطه با شکل دهی و انسجام امور فرهنگی کشور برگزار بخش های فرهنگی برنامه های پیش بینی شده را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر نیز که بیش از نیمی از سال منتسب به اسم پیامبر اعظم(ص) می گذرد شاهد تلاش چندانی در عرصه های فرهنگی نیستیم، البته در وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی اقداماتی صورت گرفت و چندین جلد کتاب با عنوان آموزه های پیامبر(ص) انتشار یافت اما این فعالیتها کفایت نمی کند.

حجت الاسلام یحیی زاده با اشاره به ضرورت گسترش فعالیتهای تبلیغی در فرصت باقی مانده از سال پیامبر(ص)، یادآور شد: با توجه به اینکه در سال پیامبر(ص) اقدامات و طرحهای کمرنگی در برخی از نهادهای فرهنگی صورت گرفته، اما اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم نه تنها این اقدامات مناسب نبوده بلکه در خور و فاخر نام پیامبر اعظم(ص) نیز نبوده اند .

وی یادآور شد: در فرصت باقی مانده از سال پیامبر اکرم(ص) نیاز است مدیران بخش های فرهنگی کشور با اتخاذ برنامه های مطلوب و کاربردی کردن اینگونه فعالیتها اقدامات مناسبی را در این رابطه انجام داده و فرصت را بیهوده از دست ندهند، در این بین مسئولین صدا و سیما با تهیه برنامه های درخور سال پیامبر(ص) می توانند موفق ترین نهاد در سطوح مختلف جامعه باشند و وعده های داده شده را عملی کنند.