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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

فرمانده انتظامی جیرفت:

قتل کودک ۷ ساله رودباری با سلاح جنگی/قاتل ۲۱ ساله دستگیر شد

قتل کودک ۷ ساله رودباری با سلاح جنگی/قاتل ۲۱ ساله دستگیر شد

جیرفت - فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری قاتل «امیر حمزه» کودک هفت ساله در رودبار جنوب خبر داد و گفت: اختلافات خانوادگی علت وقوع این قتل است.

سرهنگ ماشالله ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک فقره قتل در رودبار جنوب اظهار کرد: در این جنایت قاتل با استفاده از سلاح جنگی کودک هفت ساله باجناق خود را به قتل رساند.

وی با اشاره به متواری شدن قاتل بعد از ارتکاب جرم ادامه داد: بر این اساس با توجه به احتمال مخفی شدن قاتل در رودبار جنوب و شهرستان ها مجاور اقدامات لازم توسط پلیس آغاز شد.

سرهنگ ملایی تصریح کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی با فعالیت های اطلاعاتی و همکاری مردم موفق به کشف سرنخ هایی از محل اختفاء قاتل در حومه شهر شدند.

فرمانده انتظامی جیرفت از شناسایی و دستگیری قاتل در عملیاتی غافلگیرانه توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان های جیرفت و رودبار جنوب خبر داد و گفت: قاتل پس از گذشت ۱۰ روز از ارتکاب جرم در چنگال قانون گرفتار شد.

وی علت ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و افزود: متهم که ۲۱ سال سن دارد مواردی از جمله تیراندازی‌های ایذایی، ایجاد رعب و وحشت و شررات را در پرونده خود ثبت کرده است.

کد مطلب 4060682

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