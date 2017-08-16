شوراهای پنجم اقتصاد محلی را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزشی منتخبین شوراهای شهری دوره پنجم شهرهای استان قزوین روز چهارشنبه با حضور بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، رضا گروسی مدیرکل دفتر شهری استانداری، علی فرخزاد معاون عمرانی در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.

افشار در این همایش گفت: در انتخابات ریاست جمهوری مردم ثبات و در شوراها تغییر را انتخاب کردند و این پیام باید توسط برگزیدگان مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تغییر رویکرد مردم در شوراها باید در عمل نیز توقعات مردم را پاسخ دهد لذا اعضاء جدید باید به این مطالبات توجه کنند و به آنها پاسخ دهند.

تراکم نیروهای شهرداری چالش جدی

افشار اظهارداشت: در حال حاضر در شهرداری ها ۱۰۰ هزار پست سازمانی داریم در حالی که ۳۰۰ هزار نفر در آنها مشغول کار هستند و حدود ۳ تا ۵ برابر نیروی مازاد داریم که موجب شده کارهای عمرانی زمین بماند.

وی تصریح کرد: بخشی از نیروهای شهرداری ها نیز غیر متخصص هستند و در بخش مالی هم ۷۰ درصد درآمدها ناپایدار است و به صدور پروانه، جرائم ماده ۱۰۰ وابسته است که به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب و بی توجهی با امور شهری با چالش های زیادی مواجهیم.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور یادآورشد: در دوره پنجم شوراها سطح سواد متخبین ۳۰ درصد بالا رفته و حضور زنان نیز بیشتر شده و افراد با تجربه هم با اقبال مردم روبرو شدند که ارزشمند است.

وی گفت: خوشبختانه مشارکت این دوره و استقبال از سوی نخبگان نیز بیشتر بود و فضای کار مشترک در این دوره بیشتر شده است که باید از آن استفاده کنیم.

ضرورت آسیب شناسی فعالیت شوراهای گذشته

افشار اضافه کرد: امروزه بسیاری از نیازها و درخواستهای مردم به شوراها سوق داده می شود اما به نظر می رسد بیشترین اسیب در دوران سرپرستی است که شوراها باید تلاش کنند این دوران کوتاه شود.

وی تصریح کرد: در انتخاب شهردار باید دقت کنید زیرا ۴ سال باید با فرد متخب کار کنید و نبود ثبات در مدیریت شهری و مداخله در امور اجرایی از اسیبهایی است که می تواند خدمات شورا را زیر سوال ببرد.

افشار بیان کرد: شورا نقش نظارتی دارد و نباید در امور عمرانی، مذاکره با پیمانکار و فاز اجرایی شودو فقط باید بر امور نظارت کند.

وی گفت: روزمرگی از دیگر آسیب های شوراهاست که باید با خلاقیت، ابتکار و طرح و برنامه از این آسیب دوری کنید.

افشار اظهارداشت: موضوع زباله های شهری از دیگر مسائل مهمی است که می تواند نگران کننده باشد و امروز کمتر از ۲۰ درصد زباله های شهری تفکیک و بازیافت می شود و ۸۰ درصد به صورت غیر بهداشتی جمع آوری و دفن می شود که شوراهای دوره پنجم لازم است به آن توجه کنند.

وی اضافه کرد: توجه به مسائل زیست محیطی، کمبود و بحران آب، تامین منابع پایدار شهری باید جدی گرفته شود.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور بیان کرد: باید اقتصاد محلی را تقویت کنید و در حوزه سیاسی به مشارکت مردم، در حزوه فرهنگی به آموزش، در عرصه اجتماعی به دوری از منازعات توجه کنید تا کارها به نتیجه برسد.