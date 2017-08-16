مدیرکل جدید کمیته امداد استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد قزوین، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با حضور قائم مقام کمیته امداد، مشاور رئیس و مدیر کل نظارت و بازرسی کمیته امداد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

منوچهر حبیبی، معاون اقتصادی استاندار قزوین در این مراسم کمیته امداد را یک نهاد چند بُعدی و چند وجهی دانست و بیان کرد: اگر راه امام حسین (ع) زنده شده به برکت حضرت امام (ره) است و حال نهاد کمیته امداد این افتخار را دارد که نام "امام خمینی" را در عنوان نامی خود دارد، نامی که در پیشانی نمایان و در قلب حرکتی این نهاد خدمتگذار وجود دارد.

وی ادامه داد: ویژگی دیگر امداد کار مددرسانی است، امدادرسانی به شریف ترین انسان هایی که امام (ره) پشتوانه انقلاب را در همت آنها می دید و می گفت که من یک موی کوخ نشینان را به همه کاخ نشنینان نمی دهم.

معاون اقتصادی استاندار قزوین افتخار کمیته امداد امام خمینی (ره) را خدمت به شریف ترین انسان های جامعه دانست و افزود: ویژگی سوم این است که متناسب با سیاست های دولت و مطالبات رهبری گام برمی دارد چراکه امداد امروز دیگر یک نهاد حمایتی صرف نیست بلکه به یک دستگاه اقتصادی و اشتغال زا تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: امروز امداد با اقداماتی که در استان قزوین انجام داده است به در حوزه اشتغال عملکرد قابل دفاعی دارد.

حبیبی با تقدئیر از برنامه های اردویی و آموزشی امداد، عنوان کرد: به نظر می رسد لازم است در کنار اقدامات فعلی به موضوع تحصیل و ارتقای آموزش عالی دانش آموزان و دانشجویان خانواده های تحت حمایت توجه برجسته تری شود.

وی یادآورد شد: گزرش عملکرد امداد گویای اقدامات فراوانی در این حوزه است ولی لازم است گام های بلندتری نیز برداشته شود.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین نیز بیان کرد: در حوزه اشتغال طی سال ۹۵ به میزان دو سال قبل کار شد و در زمینه مسکن ۳۲۰ واحد مسکونی تهیه شد و مقدمات تأمین ۴۳۶ واحد مسکونی هم فراهم شده است.

امیر خوش نیت ادامه داد: در زمینه کمک به دختران در شرف ازدواج نیز با اهدای هزینه جهیزیه به یک هزار و ۲۰۰ نفر شرایط استان به میزانی رسید که تعداد افراد در نوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه به صفر رسید.

وی اعلام کرد: در حوزه درمان بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه پرداخت کرده ایم و این در شرایطی است که تمام پرداخت ها بدون ذره ای تنش با ۱۲۰ مرکز طرف قرارداد انجام شده است.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین یادآورشد: در زمینه اعزام به اردو نیز ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از اردوی تفریحی و فرهنگی بهره مند شده اند که سه هزار و ۵۰۰ نفر توفیق زیارت امام رضا (ع) را یافته اند و مابقی در اردوهای زیارتی و سیاحتی عتبات عالیات، قم، جمکان، شیراز و شمال حضور یافته اند.