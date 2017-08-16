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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

فرماندار رامسر:

رامسر با بحران اشتغال مواجه‌ است

رامسر با بحران اشتغال مواجه‌ است

رامسر- فرماندار رامسر با بیان اینکه با بحران اشتغال مواجه هستیم، بر رفع موانع واحدهای تولیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد، ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید شهرستان رامسر با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و اشتغال در دستور کار حاکمیت قرار دارد، گفت؛ نخستین برنامه دولت پرداختن به وضع اقتصاد و معیشت مردم و رفع موانع تولید است‌.

فرماندار رامسر افزود: فرمانداری‌ها بعنوان عضوی از پیکره دولت باید درباره این موضوعات تصمیم‌گیری کرده و بر اساس برنامه‌های کلان کشور در این زمینه تلاش کنند.

آزاد با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید در همه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: کشور ما با بحران اشتغال مواجه بوده و واحدهای تولیدی نیازمند رفع موانع هستند و وظیفه مدیران است که این مشکلات را با تمام وجود حس کرده و برای رفع آن تلاش کنند.

فرماندار رامسر با بیان اینکه پایبندی به تعهد سازمانی و تعهد اداری نیاز جامعه امروز است، تصریح کرد: برگزاری نشست‌ها و جلسات فقط درمان این درد نیست.

وی گفت: الویت نخست من در شهرستان رامسر در زمینه اقتصاد مقاومتی است زیرا معتقدم همه بخش‌های جامعه تحت‌الشعاع این موضوع مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این نشست مشکلات تولیدکنندگان این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4060750

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