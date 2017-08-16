کاهش ۵.۸ درصدی طلاق در بیرجند/ثبت ۲۱۰ واقعه طلاق در چهار ماه

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله سریع السیری صبح چهارشنبه در شورای ثبت احوال شهرستان بیرجند بیان کرد:طی چهار ماهه نخست سال جاری ۲۱۰ واقعه طلاق در شهرستان بیرجند به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال جاری ۵.۸ درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: همچنین طی این مدت هزار و ۱۹ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت سال گذشته ۸.۲ درصد کاهش داشته است.

سریع السیری با اشاره به ثبت واقعه ولات طی چهار ماهه سال جاری بیان کرد: طی این مدت دو هزار و ۵۵۸ واقعه ولادت در بیرجند به ثبت رسیده که از این میزان ۳۴۴ مورد ولادت روستایی بوده است.

وی از کاهش ۱.۲ درصدی میزان ولادت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: دو هزار و ۵۰۸ مورد از ولادت ها تک زایی و ۴۰ مورد دوقلو زایی بوده است.

مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری بیشترین نام های انتخاب شده این شهرستان در گروه پسرها امیرعلی، ابوالفضل، علی، امیرحسین، محمد و حسین و در گروه سنی دختران فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، یسنا، نازنین زهرا و ریحانه بوده است.

سریع السیری با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۴۳۴ واقعه فوت در بیرجند به ثبت رسیده است، افزود: ۳۲۵ مورد فوت شهری و ۱۰۹ مورد وفات روستایی بوده است.

بنا به گفته مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند میزان ثبت وفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به صدور شناسنامه مکانیزه بیان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و ۴۶۲ جلد شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال در شهرستان بیرجند صادر شده است.

سریع السیری بیان کرد: همچنین از ابتدای طرح کارت هوشمند ملی تا پایان تیرماه سال جاری، تعداد ۶۵ هزار و ۵۴۳ فقره درخواست کارت هوشمند ملی از متقاضیان اخذ شده است.

مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند ادامه داد: از این تعداد ۵۷ هزار و ۷۵۱ فقره کارت هوشمند صادر شده و ۵۲ هزار و ۶۷۵ فقره فعال و تحویل متقاضیان شده است.

مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند بیان کرد: از ابتدای شروع طرح تا پایان تیرماه سال جاری، ۶۱ هزار و ۵۳۹ جلد شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال صادر شده است.

مدیرعامل بیمارستان میلاد بیرجند هم در این جلسه بیان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری ۸۹۸ مورد ولادت در بیمارستان میلاد بیرجند ثبت شد.

بهرام گرمرودی نژاد از ثبت ۹ مورد فوتی طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد پنج مورد مرد و چهار مورد زن بوده اند.