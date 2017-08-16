استمرار کاهش تولید در میدان نفتی «شراره»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مهندسان فعال در میدان شراره لیبی اعلام کرد: در پی برخی چالش‌های امنیتی، تولید روزانه این میدان از حدود ۳۰۰ هزار بشکه به ۱۳۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

پس از چند مورد سرقت خودرو و وسایل شخصی، کارکنان این میدان برای دسترسی به تأسیسات آن با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

این در حالی است که چندی پیش، شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده بود که چالش‌های امنیتی اخیر، نتیجه فعالیت‌های تنها یک نفر بوده‌، که این فرد دستگیر شده است.

مسائلی همچون تهدیدهای امنیتی، اعتراض‌های محلی، اختلاف‌های سیاسی و کمبود بودجه تعمیر و نگهداری، سبب شده‌اند لیبی برای بازگشت تولید خود به سطح پیش از جنگ داخلی، با چالش روبه‌رو شود.

لیبی از جمله اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است که به دلیل بحران‌های داخلی، از توافق جهانی کاهش تولید نفت مستثنی شده بود.