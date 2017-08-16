ارسال ۹۰ ایده ایرانی به رویداد بین المللی ایده پردازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ تا پایان ثبت نام این رویداد ۴ روز (تا ۲۹ مرداد ماه) فرصت باقی مانده است و ایده پردازان ایرانی برای نخستین بار در این رویداد بینالمللی شرکت میکنند.
ایده پردازان ایرانی در مقایسه با ایده پردازان کشورهای منطقه آسیا با اختلاف بسیار زیاد پیشتاز هستند به گونهای که تاکنون ۹۰ ایده را ارسال کردهاند. بعد از ایران اندونزی با ۲۰ ایده، ازبکستان با ۱۵ ایده، پاکستان با ۹ ایده و عربستان سعودی تاکنون ۵ ایده را به این رویداد بین المللی ارائه کردهاند.
در برخی کشورها که فرصت ثبت نام به پایان رسیده است، بیشترین تعداد ارائه ایده مربوط به کشور هند با ۲۷۴ ایده، مصر ۱۳۵ ایده، آلمان ۴۷ ایده، سنگاپور ۴۵ ایده و ترکیه ۳۹ ایده میشود.
رویداد Falling Walls Lab همه ساله در کشور آلمان برگزار میشود. بعد از برگزاری رقابتهای اولیه در کشورهای مختلف، نفرات برتر در این رویداد که در ماه نوامبر هر سال برگزار میشود، شرکت میکند.
امسال دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دفتر ایده بازار این دانشگاه با همکاری دفتر مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) در تاریخ ۱۸ مهر رقابت مقدماتی رویداد «Falling Walls Lab Tehran» را در آمفی تأتر مرکزی این دانشگاه صنعتی برگزار میکنند.
دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پسا دکتری و اعضای شرکتهای فن بازار و کارآفرینان که صاحب ایدهای در هر زمینه باشند، تا آخر مرداد ماه جاری فرصت دارند از طریق falling-walls.ideasbazaar.ir برای شرکت در این رویداد بینالمللی اقدام کنند و در صورت انتخاب اولیه داوران در روز رویداد که ۱۸ مهر ماه برگزار خواهد شد، در مدت ۳ دقیقه از ایده خود دفاع میکنند.
منتخب نخستین مرحله این رویداد در مرحله نهایی این رقابت که در ماه نوامبر در برلین برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.
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