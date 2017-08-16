هزینه های دانشگاه آزاد از درآمدهای آن فزونی گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در واحد پزشکی تهران گفت: من پزشک نیستم و در این حوزه تخصصی ندارم اما گوش شنوایی دارم و از همین جا از شما می خواهم که برنامه ها و راهکارهای خود را با همفکری یکدیگر به مجموعه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی انتقال دهید.

وی از مسولان حوزه پزشکی دانشگاه خواست تا پیشنهادها و برنامه های خود را در قالب نظام پیشنهادات به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ارائه دهند.

رئیس دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی ساختمانها و املاک آن نیست، سرمایه دانشگاه بی شک اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان است بنابراین باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و از آن برای پیشرفت بهره برد.

رهبر با تاکید بر بهره گیری از علوم نوین در تولید ثروت گفت: مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بویژه حوزه پزشکی می توانند با ایجاد نوآوری در تاسیس شرکت های دانش بنیان در عرصه ریزفناوری، نانو و بیوزیست به تولید ثروت بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: تلاش ما باید مضاعف باشد، علاوه بر آن تفکر و برنامه ریزی نیز باید به کمک این تلاش بیاید و پس از همه اینها توکل را به این عوامل اضافه کنیم تا به موفقیت نایل شویم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: من معتقد به بهره گیری از خرد جمعی، کار جمعی و همفکری هستم. از امروز باید همت ما این باشد که این دانشگاه مانند یک خانواده و به صورت یک ید واحد اداره شود.

رهبر تاکید کرد: هزینه های دانشگاه آزاد از درآمد آن فزونی گرفته و امروز باید به یاری شما و با افزایش درآمد های غیر شهریه ای از این بحران خارج شویم.

وی با تاکید بر بهره گیری از چهار عامل تفکر، تلاش، تعامل و تحول در اداره دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سابقه مدیریت من در دانشگاه تهران نشان می دهد هیچ گاه این دانشگاه را با سیاست زدگی و جناح بندی اداره نکردم. اداره دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این پس بر پایه شایسته سالاری خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اهمیت گسترش تعاملات بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: علم با سرعت زیاد پیشرفت می‌کند و اگر نتوانیم با دنیا تعامل کنیم، نمی‌توانیم موفق باشیم.