به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح این خبر، اظهارداشت: در تیرماه امسال، ١٩ درصد تصادفات جاده‌ها به علت تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است.

وی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۳۲ درصد تصادفات برون شهری تیرماه، به علت بی‌توجهی رانندگان به جلو در جاده‌ها رخ داده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: انحراف به چپ، رعایت نکردن حق تقدم، خستگی و خواب آلودگی در رتبه‌های بعدی علل تصادفات برون شهری به شمار می‌آید.

سرهنگ رحمانی در پایان گفت: در میان تخلفات، حرکت بر خلاف جهت، نقص فنی و رعایت نکردن فاصله طولی به یک میزان در شکل‌گیری تصادفات برون شهری نقش داشته‌اند.