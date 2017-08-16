به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح این خبر، اظهارداشت: در تیرماه امسال، ١٩ درصد تصادفات جادهها به علت تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است.
وی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۳۲ درصد تصادفات برون شهری تیرماه، به علت بیتوجهی رانندگان به جلو در جادهها رخ داده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: انحراف به چپ، رعایت نکردن حق تقدم، خستگی و خواب آلودگی در رتبههای بعدی علل تصادفات برون شهری به شمار میآید.
سرهنگ رحمانی در پایان گفت: در میان تخلفات، حرکت بر خلاف جهت، نقص فنی و رعایت نکردن فاصله طولی به یک میزان در شکلگیری تصادفات برون شهری نقش داشتهاند.
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