به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری قبل از دیدار برابر سایپا که بعدازظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد گفت: با توجه به اینکه هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش می گذارند قطعا بازی زیبایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: تنها نگرانی ما شرایط زمین ورزشگاه تختی است که کیفیت خوبی ندارد و فکر می کنم روی بازی هر دو تیم تاثیر خواهد گذاشت. سایپا تیم خوب و جوانی است که نتایج خوبی کسب کرده است. ما هم تیم خوبی داریم و می خواهیم روند رو به رشد را ادامه دهیم و به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

منصوریان خاطرنشان کرد: ما باید علاوه بر بازی مالکانه طوری بازی کنیم که شانس گل زدن هم داشته باشیم. هدف ما این است که بتوانیم هوادارانی که به ورزشگاه می آیند را راضی کنیم. تماشاگران از استقلال انتظار بازی خوب و زیبا را دارند و ما باید علاوه بر بازی مالکانه به فکر گل زدن هم باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز تشکر از دکتر امین نوروزی گفت: جلسه ای با ایشان داشتیم تا وضعیت مصدومیت بازیکنان را رسیدگی کنیم. آقای نوروزی نگاه خوبی به این موضوع دارد و برای تیم ملی هم دغدغه بزرگی دارد. احتمالا نشستی بین کادر پزشکی استقلال و تیم ملی برگزار خواهد شد تا وضعیت بازیکنان رسیدگی شود. از روند بهبود بازیکنان بسیار راضی هستیم.

علیرضا منصوریان در مورد مشکلات زمین ورزشگاه تختی گفت: امیدوارم مسئولان ورزش نگاه ویژه ای به این ورزشگاه داشته باشند تا زمین آن بهتر شود. مشکل نفت و یا سایپا نیست بلکه باید مسئولان به این ورزشگاه رسیدگی کنند. فوتبال ایران به زمین های خوب نیاز دارد. الان ورزشگاه آزادی با کیفیت خوب در اختیار تیم هاست اما زمین تختی این شرایط را ندارد. امیدوارم تربیت بدنی تهران کمک کند که این مشکل هم برطرف شود.

وی در مورد مشکلات مالی که باشگاه ها دارند و برای فوتبال ایران دردسرساز شده اند گفت: تنها راه نجات لیگ ما این است که پول زیر میزی، پول سیاه و ... از بین برود. مشکل این است که باید باشگاه تعهد کند مالیات بازیکن و مربی را بدهد و از قراردادها کم کند. همان زمان که پول را باشگاه ها پرداخت می کنند باید مالیات را هم بدهند. وقتی باشگاه ها پول بازیکنان و مربیان را نمی دهند چرا باید مالیات پول نگرفته را بدهیم.

منصوریان در مورد حل مشکل مگویان گفت: باید با مدیر برنامه های او بنشینیم و صحبت کنیم. به زحماتی که مگویان برای باشگاه کشیده است احترام می گذاریم. می دانم که مدیرعامل باشگاه از طریق اسپانسرها به دنبال حل مشکل مگویان است و ان شالله طی هفته آینده در نشست با مدیر برنامه هایش این مشکل حل خواهد شد.

وی در مورد استفاده از مجتبی جباری نیز گفت: مجتبی شرایط خیلی خوبی دارد و ایده آل تمرین می کند. او فوق العاده است و ما هم در تمرینات بدنسازی با او کار می کنیم. اگر شرایط زمین خوب باشد شاید در بازی با سایپا از ابتدا او را به میدان بفرستیم.