الوند میزبان ۹۰۰ کاراته کا سبک شیتوریو اینویی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسال از فردابه مدت ۲ روز در شهرالوند برگزار خواهد شد.

۹۰۰ کاراته کا از ۲۰ استان کشور برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.

ورزشگاه یادگار امام (ره) الوند ۲۶ و ۲۷ مرداد میزبان این رقابت ها است.

برگزاری مسابقات المپیاد شطرنج کارمندان سازمان تامین اجتماعی در قزوین

سیزدهمین دوره مسابقات المپیاد شطرنج کارمندان سازمان تامین اجتماعی به میزبانی قزوین از عصر دیروز آغاز شد.

در این مسابقات ١٧٢ بازیکن در قالب ٤٣ تیم از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت می پردازند.

خانه تنیس مجموعه غدیر قزوین میزبان این رقابت ها است.

قهرمانی دونده استان در رقابت های ده گانه لیگ باشگاه های کشور

رضا دودانگه دونده قزوینی تیم عقاب نیروی هوایی در پایان رقابت های ده گانه با کسب ۵۱۴۴ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.

در روز اول این رقابت ها هم سبحان طاهرخانی در مواد پرش طول و امدادی از تیم آسان پرداخت قهرمان شده بود.

رقابت های دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

دعوت کمانداران استان به اردوی تیم های ملی

حنانه عظیمی نیا در ریکرو و محمد رضا نوری در کامپوند نوجوانان به اردوی آماده سازی مسابقات جهانی دعوت شدند.

اردوی آمادگی پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان جوانان و نوجوانان آرژانتین، از امروز در بابلسر آغاز می شود.