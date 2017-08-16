به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفوی ظهر چهارشنبه در اردوی آموزشی همیاران مشاور افزود: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۰۰ مشاور در مدارس کشور مشغول به فعالیت هستندو این افراد به عنوان مشاوران متخصص مشغول به فعالیت بوده و مشاوره‌ها در مقطع دوره اول متوسطه ارائه می‌شود.

وی اظهار کرد: هسته‌های مشاوره در کشور فعال هستند و از مجموع مشاوران یک هزار و ۲۰۰ نفر در این هسته‌ها فعالیت دارند.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح همیاران مشاور یک برنامه جهانی است و این برنامه از سال ۱۳۷۴ در ایران آغاز شده ولی در میانه راه با وقفه مواجه بوده و این طرح چهار ساله بوده و در کشور در حال اجرا است و عملکرد خوبی داشته است و ارتباط با دیگران و ایجاد نشاط و شادابی در مدرسه از اهداف این طرح است.

مصطفوی با بیان اینکه این افراد موظف به ارجاع و معرفی افراد نیازمند مشاوره در مدارس هستند، تاکید کرد: این افراد یاری‌گر مشاوران در مدارس هستند.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای ارائه خدمات مشاوره‌ای در تمام مدارس نیازمند حداقل ۳۲ هزار مشاور هستیم و مشاوران در مدارس با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و تحقق این امرمنوط به تامین مجوزهای لازم است.

مصطفوی افزود: ۴۰ هزار همیار مشاور در کشور فعالیت می کنند و این افراد به صورت عضو در حال فعالیت بوده و این طرح در راستای استفاده از توان خود دانش‌آموزان برای کمک به همسالان اجرایی می‌شود.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش ابراز کرد: مدارس دوست‌دار زندگی طرحی با مشارکت بهزیستی است و این طرح در سال ‌گذشته به صورت آزمایشی در یکی از مدارس استان تهران اجرا شد و این طرح متفاوت با سایر طرح‌هایی است که در مدارس اجراشده است.