لزوم مقابله با فساد در شهرداری/کرج نیازمند ۲۰ هزار میلیارد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه جاری پنج گزینه شهرداری کرج در جلسه‌ای از برنامه‌های خود دفاع کردند.

در این جلسه که منتخبان شورای شهر پنجم حضور داشتند آقایان، مقدس زاده، محسن صدیق، نصیری، سلیمی و نوذرپور برنامه‌های خود را ارائه کردند.

محمدحسین خلیلی اردکانی رئیس سنی پنجمین دوره شورای شهر کرج با اشاره به خلق حماسه مردم در بیست و نهم اردیبهشت‌ماه جاری، اظهار کرد: باید پاسدار آرا مردم باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید با برنامه پیش برویم، گفت: امید داریم پس از چهار سال کارنامه‌ای خوب از پنجمین دوره شورای شهر کرج ارائه شود.

خلیلی اردکانی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان منتخبان شورای شهر کرج، ا انتخاب شهردار به‌عنوان کاری مهم یادکرد که باید با حساسیت انجام شود و گفت: اعضای منتخب هرکدام پنج نفر را برای تصدی پست شهرداری کرج معرفی کردند که درنهایت هفت نفر انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه روند انتخاب افراد به‌صورت آراء مخفی بوده است، گفت: درنهایت پنج نفر انتخاب شد تا با حضور در جلسه امروز به ارائه برنامه‌های خود اقدام کنند.

استفاده از منابع بخش خصوصی برای توسعه شهر

در ادامه این جلسه علی مقدس زاده استفاده از فاینانس و منابع بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری را اولویت خود دانست و گفت: استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و فاینانس به برکت برجام برای ما یک فرصت محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از منابع مالی بخش خصوصی نیازمند ادبیاتی متفاوت است، گفت: ما باید برای بخش خصوصی امنیت ایجاد کنیم.

مقدس زاده یکی دیگر از برنامه‌های خود را استفاده از ظرفیت‌های بخش گردشگری در شهر کرج اعلام کرد به طرح این سؤال پرداخت که چرا باوجود جاذبه‌های گردشگری بیشمار در کرج همه از این شهر عبور می‌کنند و این شهر مقصد گردشگری نیست.

کاندید شهرداری کرج با طرح این سؤال که چند کتابخانه و سالن کنفرانس در این شهر وجود دارد، گفت: این شهر از ضعف زیرساخت‌ها رنج می‌برد باید به این شهر منطقه‌ای نگاه کنیم کرج نیازمند نگاه از منظر ملی است.

وی با تأکید بر اینکه قول می‌دهم سه پروژه مهم و اساسی در کرج ارائه کنم، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بنده راه‌اندازی خط دو قطار شهری کرج به هر قیمتی است.

لزوم قانونمندی و قانون‌گرایی در شهرداری کرج

مقدس زاده با تأکید بر اینکه راه‌اندازی خط دو قطار شهری کرج ادعا نیست بلکه نیازمند برنامه است، گفت: باید زمینه فساد و رانت در شهرداری کرج به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اینکه قول می‌دهم مدیرانم را از کسانی انتخاب کنم که شائبه فساد هم در موردشان مطرح نیست، گفت: متأسفانه حوزه شهرسازی شهرداری زمینه جدی استفاده از رانت شده است.

کاندید شهرداری کرج راه‌اندازی شورایاری‌ها را مهم خواند و گفت: قول می‌دهم که شورایاری‌ها را در شهرداری کرج راه‌اندازی کنم زیرا معتقدم شورایاری‌ها چشم بیدار شورای شهر هستند.

وی در پایان خود را عضو چهاردهم شورای شهر کرج خواند و گفت: برای سربلندی این شهر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم بود.

محسن صادقی یکی دیگر از کاندیدای شهرداری کرج به قانونمندی و قانون‌گرایی در حوزه مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهری کرج بدون رعایت استانداردهای لازم اجرا می‌شود. باید زمینه را برای ورود مردم در امر تصمیم‌گیری‌های شهری فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید از رشد کاریکاتوری شهر کرج جلوگیری شود، گفت: توسعه شهری موزون و پرهیز از رشد کاریکاتوری در راستای اقتصاد مقاومتی و اجرای اقدامات عدالت محور لازمه مدیریت در کرج است.

استفاده از نیروهای بومی در شهرداری کرج

صادقی ارتقاء فرهنگ شهروندی و تغییر در الگوهای مصرف را در صدر برنامه‌های خودش اعلام کرد و گفت: مبارزه بارانت و فساد در شهرداری با چابک سازی سیستم، برون‌سپاری خدمات، پیگیری تخصصی بودجه مصوب انجام‌شدنی است.

کاندید شهرداری کرج در ادامه دستیابی به رفاه اجتماعی پایدار در کرج با محوریت هویت اسلامی و انقلابی را یکی دیگر از برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رأس برنامه‌های بنده قرار دارد.

وی در پاسخ به یکی از منتخبان شورا در خصوص تعامل وی با شورای شهر، گفت: در خصوص تعامل شهردار با شورای شهر تابع خرد جمعی هستم و خودم را جدا از شورا نمی‌بینم.

یکی دیگر از کاندیداهای شهرداری کرج که امروز به ارائه برنامه‌های خودپرداخت اصغر نصیری بود، وی استفاده از نیروهای بومی را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: به‌صراحت می‌گویم از نیروهای بومی در بدنه شهرداری استفاده خواهم کرد و هیچ نیرویی را خارج از استان و شهرستان به شهرداری نخواهم آورد.

لزوم تشکیل شورای راهبردی در حوزه شهرسازی کرج

یکی دیگر از برنامه‌های نصیری توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی بود، وی تأکید کرد: راه‌اندازی «بی. آر. تی» و قطار شهری کرج از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه کرج یک شهر دانشگاهی است، گفت: باید از ظرفیت‌های افراد دانشگاهی و متخصصان بومی برای مدیریت شهر استفاده کنیم.

کاندید شهرداری کرج در ادامه با اشاره به پروژه های عمرانی شهر، گفت: آفت‌های درروند اجرایی پروژه‌های عمرانی مشاهده می‌شود، انحراف زمان‌بندی و بودجه‌ای ازجمله آفت‌های است که شامل حال برخی پروژه‌ها می‌شود که باید مدیریت شود.

وی در ادامه ضمن تأکید بر تشکیل شورای راهبردی در حوزه شهرسازی، گفت: کمیسیون زیرساخت‌های شهری باید تشکیل شود.

ازجمله دیگر موضوعاتی که از سوی نصیری مطرح شد، بازسازی بافت‌های فرسوده، اجرای قانون مدیریت پسماند، مدیریت مالی و اهمیت اقتصاد شهری بود که پیرو این مسائل مطالبی را ارائه کرد.

شهر کرج برای چهار سال آینده نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است نصیری همچنین به بودجه شهرداری کرج در سال جاری اشاره کرد و گفت: طبق برآوردها شهرداری کرج برای هر شهروند یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است یعنی برای یک خانواده چهارنفره باید پنج میلیون هزینه کرد حال این سؤال مطرح می‌شود آیا یک خانواده چهارنفره پنج میلیون تومان به شهرداری پرداخت می‌کند؟

کاندید شهرداری کرج با تأکید بر اینکه شهر کرج برای چهار سال آینده نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است تا بتواند پروژه‌ها را به سرانجام برساند، گفت: به نظر بنده کلان‌شهر تهران گران اداره می‌شود و این مهم باید در دیگر کلان‌شهرهای کشور ازجمله کرج مدیریت شود.

دیگر کاندیداهای شهرداری کرج در این جلسه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، به ارائه برنامه‌های خود پرداختند و همچنین به سؤالات منتخبان شورای شهر پاسخ گفتند.همچنین باید گفت؛ مباحث منتشر شده بخشی از مطالب مطرح شده از سوی کاندیداها بوده است.