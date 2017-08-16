محوطه آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی سامان دهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسنی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه از محوطه‌سازی آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی خبر داد و ابراز داشت: باتوجه به اینکه شاهرود قطب عرفان شرق نام گرفته است سالانه میلیون ها مسافر را به سوی خود جذب می‌کند که در این بین برای تحقق تغییر استان از معبر به مقصد محوطه سازی در مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سامان دهی مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی شامل کف سازی و سنگ فرش، طراحی آب نما و نورپردازی های ویژه خواهد بود که سال گذشته نیز بخشی از نور پردازی داخل محوطه به انجام رسید که امیدواریم بتوانیم با ارائه این خدمات شاهد رونق گردشگری در شاهرود باشیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود با بیان اینکه برای توسعه گردشگری باید توجه به زیرساخت ها در اولویت قرار گیرد، ابراز داشت: به منظور توسعه صنعت پاک گردشگری اقدامات بسیاری در شاهرود به انجام رسید و بسیاری از بناهای قدیمی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت لذا در مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی نیز تلاش شد تا با ایجاد محوطه سازی در ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم کوشا باشیم.

حسنی ادامه داد: مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی سالانه میزبان خیل عظیمی از عرفا، اندیشمندان و مردم نه تنها از ایران بلکه از بسیاری از نقاط جهان است لذا این مهم می طلبد تا بتوانیم با ایجاد زیر ساخت‌های لازم زمینه حضور گردشگران خارجی را نیز بیش از پیش فراهم کنیم.

وی یکی از مهم‌ترین بخش‌های آرامگاه را محراب زیبای این بنا متعلق به دوره ایلخانی برشمرد و افزود: توجه به مرمت و حفظ آثار ایرانی از جمله رویکردهای سازمان میراث فرهنگی است که در این مجموعه نیز تلاش شد تا بتوانیم به بهترین نحو از داشته های شهرستان پاسداری کنیم.