عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی آرین صبح چهارشنبه در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: باید برش استانی از تکالیف و پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان داشته باشیم.

وی با اشاره به ارزیابی دستگاه ها و رصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، بیان کرد: در این زمینه مقرر شد گزارش پیشرفت پروژه ها برای رسیدن به هدف نهایی بر اساس مصوبات و با رویکردهای ستاد فرماندهی پایش شود و گزارش آن برای ستاد ملی ارسال می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال ستاد فرماندهی به هر کدام از وزارتخانه ها ابلاغیه ای اعلام و تکلیفی معین کرده است، عنوان داشت: به تناسب وزارتخانه های ملی دستگاه های استانی تکالیفی دارند که ستاد فرماندهی استان مکلف است که همکاری کند و موانع آن را رفع کند.

آرین، رفع موانع تولید، خروج از مراحل رکود واحدهای تولیدی و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی برای تسریع در روند بهره برداری را از جمله پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی در استان عنوان کرد و گفت: هنوز برخی از ابلاغیه های ستاد فرماندهی ماهیت استانی ندارد اما علاوه بر آن یک سری تعهدات را خود دستگاه ها بر اساس بسته ها و ابلاغیه ها برای خود تعیین کرده اند از این رو هنوز تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان مشخص نیست.

دبیر ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی ادامه داد: بر این اساس دستگاه های اجرایی باید گزارش پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی را به دبیرخانه ارسال کنند.

رئیس گروه آمایش برنامه ریزی و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه به شاخص های کمی و کیفی محورهای ۱۰گانه ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: محور نخست این ارزیابی پروژه های اختصاصی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

محبوبه فلاح با بیان اینکه اجرای پروژه های شاخص در راستای توسعه استان یکی دیگر از شاخص های این ارزیابی است، بیان کرد: با تعاملاتی که با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته ایم این شاخص اهمیت خاصی در ارزیابی ها خواهد داشت.

وی، واگذاری پروژه های تملک و دارایی و سرمایه ای، رونق تولید و خروج از رکود واحدهای تولیدی، توسعه صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسعه شرکت های دانش بنیان، اقدامات بهره ورانه و مشارکت های مردمی را از دیگر شاخص های این ارزیابی برشمرد.