تنها دولت متولی امر اشتغال نیست/ رفتارهای برخی منتقدان نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری هفته دولت و گرامی داشت یاد شهدای هشتم شهریور از این شهدا بهعنوان استوانههای انقلاب یادکرد و افزود: مردم ما آرزوی عملکرد رجائی گونه و باهنر گونه از دولتمردان دارند.
ایرانی اظهار کرد: ضرورت دارد تلاش کنیم تا با عملکرد خود به قلوب مردم نفوذ کنیم چراکه اینگونه نهتنها در صفحات تاریخ بلکه در ذهن مردم ماندگار خواهیم شد.
وی بابیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران الگوی محرومان و کشورهای آزاده دنیا است، عنوان کرد: ما درراه کرامت، عزت و سربلندی ایران اسلامی با دشمنان نه سر سازش و نه رفاقت داریم و نه اینکه در این زمینه کوتاه میآییم.
وی گفت: دشمنانی که به دنبال سلطه و بهرهکشی از امتها هستند باید بدانند که ذات انقلاب اسلامی ضد سلطه، ضد استبداد و ضد استثمار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه ذات انقلاب اسلامی مردمداری و دینداری است، تصریح کرد: رفتارهایی که برخی منتقدان نسبت به عملکرد دولت دارند، درست نیست زیرا همه ما وابسته به جریان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هستیم.
ایرانی بابیان اینکه نمیتوان دستاوردهای برجام را نادیده گرفت، اظهار کرد: در جهت رفع نواقص برجام محکم ایستادگی میکنیم و این آمریکا و اسرائیل هستند که باید از اینکه نفعی از برجام عایدشان نمیشود، نگران باشند.
وی گفت: کشور ما در سالهای اخیر توانست انرژی هستهای را توأم باعزت خود حفظ کند و هم تعامل خود با اروپا، آسیا و سراسر دنیا را گسترش دهد.
وی با اشاره به اینکه کشور ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیشترین صدمه را از جریان سلطه دیده است، افزود: شهید حججی نمونهای از مظلومیت ایران اسلامی در مقابل تروریسم بینالمللی است.
در هفته دولت انتقاد ممنوع
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین در واکنش به سخنرانی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این جلسه مبنی بر فرمایشات رهبری و تأکید ایشان بر رسیدگی به معیشت و اشتغال مردم، اظهار کرد: فقط دولت متولی امر اشتغال نیست.
ایرانی تصریح کرد: دولت یازدهم وارث ویرانهای بود که از سیاستهای غلط در دولتهای نهم و دهم پدید آمد.
وی گفت: در دوران دولتهای نهم و دهم چقدر میتوانست برای مردم خدمات ارائه شود اما فقط به ظواهر و تبلیغات حاشیهای و شعارهای پرطمطراق پرداخته شد که نه اشتغال و نه معیشتی برای مردم به دنبال نداشت.
وی اظهار کرد: اکنون نیز قرار نیست فقط ضعفهای دولت گفته شود، چراکه در طول سال از طریق تریبونهای مختلف، برخی دولت و ما را کوبیدند لااقل بگذارید این یک هفته که هفته دولت است ما حرف بزنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی خطاب به منتقدان افزود: بگذارید یک هفته مردم حرفهای ما را بشنوند و آنگاه در طول سال هر حرفی خواستید بزنید و علیه دولت و خود ما برنامه بگذارید و در تریبونهای مختلف نقد کنید.
ایرانی به مسئولان و مدیران استانی نیز تأکید کرد: در طول هفته دولت فقط به بیان خدمات دولت بپردازند و با زبان شفاف و گویا خدمات ارائهشده در دولت یازدهم را به مردم انتقال دهند.
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