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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

این گجت ویدئوی زنده در یوتیوب منتشر می کند

این گجت ویدئوی زنده در یوتیوب منتشر می کند

به تازگی دوربین کوچکی ساخته شده که مانند گردنبند است. کاربر می توان به وسیله آن تصاویر ثبت شده به طور زنده را در توییتر و یوتیوب منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هرچند تلفن های هوشمند به تمام سخت افزار مورد نیاز برای فیلمبرداری مجهز هستند، اما تعدادی از شرکت ها مشغول ساخت دوربینی قابل پوشیدن هستند که به راحتی قابل استفاده است. درهمین راستا شرکت Ubiquiti Labs دوربین FrontRow را ساخته است. این دستگاه با دو دوربین می تواند تصاویر فیلمبرداری شده را به طور زنده در فیس بوک، توییتر و یوتیوب نمایش دهد.

این گجت ۵۹.۸ میلیمتر ارتفاع و ۷۰.۳ میلی متر عرض دارد و به شکل گردنبند مورد استفاده قرار می گیرد. وزن دستگاه نیز ۵۵ گرم است.

درقسمت جلوی این دستگاه یک دوربین ۸ مگاپیکسلی قرار دارد. در پشت آن نیز دوربینی  ۵مگاپیکسلی  بالای یک صفحه نمایش ۱.۹۶اینچی وجود دارد.

باتری این دستگاه برای دوساعت فیلمبرداری یا یک ساعت ۴۵ تا ۵۵ دقیقه پخش زنده کافی است.

گجت مذکور به وسیله  پورت یو اس بی سی شارژ می شود و به کاربرخود اجازه می دهد اطلاعات را از حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی آن دانلود کند. همچنین می توان به وسیله بلوتوث اطلاعات را از آن منتقل کرد.

 دستگاه به وای-فای نیز متصل می شود.

کیفیت ویدئوهای ثبتی این دستگاه ۱۰۸۰ پیکسل است.

کد مطلب 4061042
شیوا سعیدی

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