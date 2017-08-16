لاوروف:مسائل ونزوئلا باید از طریق صلح آمیز حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که نارضایتی های داخلی و جدالهای ونزوئلا باید از طریق مسالمت آمیز و بدون هرگونه دخالتی از جمله دخالت نظامی، حل شود.

لاوروف گفت: اهمیت ونزوئلا برای ما مسجل شده است و ما در موضوع عادی سازی اوضاع در این کشور، تنها هستیم و معتقدیم که باید از طریق گفتگو و صلح حل شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اوضاع کره شمالی گفت: اعمال فشارهای اقتصادی بر کره شمالی خسته کننده و بی نتیجه است و ما معتقدیم که قطعنامه های شورای امنیت بر علیه این کشور، کارساز نخواهد بود.