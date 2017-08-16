رکود در ۱۵ درصد واحدهای تولیدی/ جهاد امروز رونق تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، غفار اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: برگزاری جلسات ستاد با حضور سرمایه گذاران و بانک ها تنها مشکل تولید کننده را رفع نمی کند بلکه بانک ها نیز با ایجاد تعامل می توانند به پول خود برسند.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم مشکلی که امروز برای تولید کننده و بانک ها به وجود آمده اراده ما نبوده است، بیان کرد: سیاست گذاری های نادرست اقتصادی در سنوات گذشته به گونه ای بوده که همه را در عمل انجام شده قرار داده است.

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: از این رو مسئولان به این نتیجه رسیدند که با برگزاری این نشست ها به هر دو طرح تولید کننده و بانک ها کمک کنند و بازی برد- برد را در استان ها و در بین مردم شاهد باشیم.

اسماعیلی با بیان اینکه همه مجموعه نظام بر گرد مردم حلقه زده و حول محور مصالح ملی قدم برمی داریم، عنوان داشت: دولت جدید با همه فراز و نشیب ها کار خود را به زودی آغاز می کند و با تلاش و رویکرد مثبت همه مدیران هم در حوزه درون مرزی و هم برون مرزی بهتر از دوره نخست خواهد بود.

اختصاص ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای رونق تولید

وی با اشاره به اینکه همه به مشکلات زیاد بانک ها واقف هستیم، بیان داشت: امروز جهاد همه ما بر این است که بتوانیم اقتصاد را به ثمر برسانیم و تولید را رونق دهیم و در این راستا هر کس به اندازه توان خود باید تلاش کند.

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۹ هزار واحد تولیدی در کشور داریم که حدود ۱۵ درصد این واحدها راکد و گروهی از واحدها ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ظرفیت فعالیت می کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: برای اینکه واحدهای راکد به چرخه تولید برگردد ستاد تسهیل و رفه موانع تولید در کشور تشکیل شده و همه مسئولان تلاش مضاعف دارند تا این پروژه ها تولید فعال شوند.

وی با بیان اینکه امسال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تحت عنوان رونق کسب و کار به واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: این تسهیلات به واحدهایی که از نظر توان تولیدی، تکنولوژی و نیروی انسانی مشکلی ندارند و تنها با کمبود نقدینگی مواجه هستند پرداخت می شود.

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: برای حل مشکل اشتغال و تولید تنها نباید روی ۱۵ درصد واحدهای غیرفعال متمرکز شد چراکه اگر بتوانیم تولید را بالا برریم هم اشتغال و هم تولید محقق می شود.