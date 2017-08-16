کشف ۷۰ میلیارد کالای قاچاق در غرب تهران/۱۶ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالا توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران طی دو روز گذشته در شهرستان اسلامشهر به مرحله اجرا در آمد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این مدت بیش از ۷۰۰ سوله و انبار در شهرستان اسلامشهر مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت، که از مجموع این بازدیدها انواع کالاهای قاچاق که عمدتا پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی حیوانات بود کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده، افزود: این کالاها از مناطق غربی و جنوبی وارد و قاچاقچیان قصد فروش آن در استان تهران را داشتند که با هوشیاری پلیس موفق به این کار نشدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در این عملیات ها پلیس ۱۶ نفر را به عنوان قاچاقچی کالاهای غیر گمرکی دستگیر و محل انبارها پلمپ و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار خانچرلی در پایان گفت: اجرای طرح های ارتقا امنیت اجتماعی در تمامی شهرستان های غرب استان تهران در دستور کار بوده و این طرح ها ادامه دار خواهد بود و با توجه به این که قاچاق کالا موجب از بین رفتن تولیدات داخلی شده و به سلامت جامعه آسیب می رساند، پلیس با قاچاقچیان و قانون شکنان به شدت برخورد خواهد کرد.