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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف ۷۰ میلیارد کالای قاچاق در غرب تهران/۱۶ قاچاقچی دستگیر شدند

کشف ۷۰ میلیارد کالای قاچاق در غرب تهران/۱۶ قاچاقچی دستگیر شدند

اسلامشهر- فرمانده انتظامی استان از کشف انواع کالاهای قاچاق به ارزش هفتاد میلیارد ریال در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالا توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران طی دو روز گذشته در شهرستان اسلامشهر به مرحله اجرا در آمد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این مدت بیش از ۷۰۰ سوله و انبار در شهرستان اسلامشهر مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت، که از مجموع این بازدیدها انواع کالاهای قاچاق که عمدتا پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی حیوانات بود کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده، افزود: این کالاها از مناطق غربی و جنوبی وارد و قاچاقچیان قصد فروش آن در استان تهران را داشتند که با هوشیاری پلیس موفق به این کار نشدند.  

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در این عملیات ها پلیس ۱۶ نفر را به عنوان قاچاقچی کالاهای غیر گمرکی دستگیر و محل انبارها پلمپ و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.  

سردار خانچرلی در پایان گفت: اجرای طرح های ارتقا امنیت اجتماعی در تمامی شهرستان های غرب استان تهران در دستور کار بوده و این طرح ها ادامه دار خواهد بود و با توجه به این که قاچاق کالا موجب از بین رفتن تولیدات داخلی شده و به سلامت جامعه آسیب می رساند، پلیس با قاچاقچیان و قانون شکنان به شدت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4061077

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