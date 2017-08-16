سید حسن قشمی در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت و نقش مردم در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار داشت: توسعه فرآیندی است که با هدف ارتقاء کیفی در امور مادی و معنوی مردم تحقق می پذیرد که در این میان تشکلهای اجتماعی، بخشی از موتور محرکه این توسعه هستند.

وی افزود: تشکلهای اجتماعی مکانیزمهایی بسیار موثر در عرصه گفتمان سازی و ترغیب مردم به حضور مسئولانه در اداره امور اجتماعی و مدیریت شهری هستند که نمادی از میزان توسعه یافتگی یک جامعه را نمایندگی می کنند.

قشمی با بیان اینکه رویکرد دولت به سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای مردمی، نگاهی حمایتی و مشارکتی است، گفت: در دولت یازدهم، دولت بخشی از آسیبها و تهدیداتی که منجر به کاهش اعتماد عمومی شده بود را با اتخاذ سیاستهای حمایتی ترمیم کرد.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ با تشکیل اتاق های فکر و کمیته های مرتبط با حوزه های کاری سمنها، نقش سمنها در سطح جامعه و تعامل با دولت در استان افزایش یافت که امیدواریم با راه اندازی مجمع استانی سمنهای همدان، مسیر همکاری، تعامل و پیشرفت هموارتر شود.

قشمی هدف از راه اندازی این نهاد مدنی را ساماندهی، توانمندسازی، مشارکت پذیری و تاثیرگذاری مطلوب سمنها و تشکلهای اجتماعی بر سیاستهای اجرایی در امور اجتماعی و فرهنگی استان برشمرد و افزود: سمنها به دنبال تقویت مشارکت آگاهانه، مسئولانه و خیرخواهانه مردم در جامعه هستند.

وی گفت: طبق آخرین آمار در استان تعداد ۳۴۷ سمن، انجمن و تشکل اجتماعی از دستگاههای متولی، مجوز دریافت کرده اند که همه آنان در این مجمع عضویت دارند.

رئیس هیئت موسس مجمع استانی سازمانهای مردم نهاد همدان یادآور شد: یکشنبه آینده اولین نشست این مجمع با حضور همه مدیران عامل سمنها و تشکلهای استان برای انتخاب هیئت رئیسه در مجتمع فرهنگی آبیاران برگزار می شود.