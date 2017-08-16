ایجاد فضای مطلوب برای پیشرفت فضای کسب و کار مهم است

الکساندر دارژدئیف در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه توانمندی های تخصصی ایران در ولگاگراد که به مرکزیت مازندران در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با تقدیر از مازندران بابت برپایی نمایشگاه و نمایش توانمندی های مازندران اظهار داشت: محصولات فنی و متنوعی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور ایران و روسیه تلاش کرده اند تا دو کشور به همدیگر نزدیک شوند و هدف ما این است که مازندران و ولگاگراد به یکدیگر نزدیک شود.

معاون اول استاندار ولگاگراد، ایجاد فضای مطلوب برای پیشرفت فضای کسب و کار و بخش خصوصی را مهم برشمرد و خواستار رفع موانع فراروی در این زمینه شد.

اولین نمایشگاه اختصاصی توانمندی های اقتصادی ایران به مرکزیت مازندران در ۴۲ غرفه در ولگاگراد روسیه در حال برگزاری است و تا روز ۲۹ مردادماه ادامه دارد.