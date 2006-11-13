عدم پیش بینی آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی در بخش فنی و حرفه ای

مدیرکل دفتر ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: برای تامین نیروی انسانی و ایجاد شرایط ادامه تحصیل دانش آموزان تدابیر جدیدی در راستای فنی کردن دبیران در دست اجرا است.

دکتر حسین نقوی با اشاره به جایگاه ویژه مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش کشور ، خاطر نشان ساخت: یکی از راه حل های کوتاه مدت جذب نیروی انسانی ، برگزاری آزمون های خاص ، طراحی و جذب نیروی فنی و حرفه ای است.

وی این برنامه ها را در دستور کار کمیته منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و افزود: تبدیل آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش به مراکز تربیت معلم فنی ، از راهکارهای بلند مدت حل مشکل کمبود نیروی انسانی به شمار می رود.