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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عدم پیش بینی آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی در بخش فنی و حرفه ای

عدم پیش بینی آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی در بخش فنی و حرفه ای

بر اساس اظهارات یک مقام مسئول ، وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی شاخه های فنی و حرفه ای پیش بینی های لازم را انجام نداده است.

مدیرکل دفتر ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: برای تامین نیروی انسانی و ایجاد شرایط ادامه تحصیل دانش آموزان تدابیر جدیدی در راستای فنی کردن دبیران در دست اجرا است.

دکتر حسین نقوی با اشاره به جایگاه ویژه مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش کشور ، خاطر نشان ساخت: یکی از  راه حل های کوتاه مدت جذب نیروی انسانی ، برگزاری آزمون های خاص ، طراحی  و جذب نیروی فنی و حرفه ای است.

وی این برنامه ها را در دستور کار کمیته منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و افزود: تبدیل آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش به مراکز تربیت معلم فنی ، از راهکارهای بلند مدت حل مشکل کمبود نیروی انسانی به شمار می رود.

کد مطلب 406113

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