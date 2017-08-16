دستگاه قضایی نقش پررنگی در رفع تصرف کشف رود داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به امور زمین و ساختمان اظهار کرد: این مجتمع در بولوار هفده شهریور مشهد واقع شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی حافظ ماندگاری نظام جمهوری اسلامی است، افزود: قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی از حقوق نظام و مردم است.

شهردار مشهد با تاکید بر اجرای صحیح سیاست های قضاییگفت: خوشبختانه امروز دستگاه قضایی کشور بدون هیچ سهل انگاری و با قاطعیت تمام در حال صیانت از منافع و منابع عمومی و مردمی است که در حوزه مدیریت شهری نیز جهت حفظ حقوق شهروندی و بیت المال نظارت و اجرای دقیقی انجام می دهد.

مرتضوی با اشاره به معضلات و مشکلات چندین ساله کشف رود تاکید کرد: اگر صلابت و پیگیری دستگاه قضایی نبود، مدیریت شهری مشهد نمی توانست ظرف مدت زمان معینی بیش از ۳۰ کیلومتر از بستر و حاشیه این رود را آزادسازی و این محل را تبدیل به یک فضایی سبز و تفریحی جهت استفاده عموم مردم کند.

وی بخش اعظمی از اراضی و املاک مشهد را متعلق به چهار سازمان آستان قدس رضوی، اوقاف، راه و شهرسازی و شهرداری دانست و گفت: امیدواریم در این مجتمع قضایی به پرونده‌های این حوزه به صورت تخصصی رسیدگی شود.