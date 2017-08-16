۲۰۰۰ تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید بیش از دو هزار تن انواع محصولات گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این محصولات شامل صیفی جات، توت فرنگی، خیار و...است.

وی عنوان کرد: توسعه گلخانه ها از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی این استان است.

وی اظهار داشت: کاهش منابع آب و افزایش راندمان تولید در گلخانه ها ضرورت توسعه بیشتر واحدهای گلخانه های در این استان فراهم کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جهاد کشاورزی در زمینه توسعه واحدهای گلخانه های تسهیلات حمایتی پرداخت می کند.