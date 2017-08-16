  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۰۰۰ تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد

۲۰۰۰ تن محصول گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید بیش از دو هزار تن انواع محصولات گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید بیش از دو هزار تن انواع محصولات گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این محصولات شامل صیفی جات، توت فرنگی، خیار و...است.

وی عنوان کرد: توسعه گلخانه ها از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی این استان است.

وی اظهار داشت: کاهش منابع آب و افزایش راندمان تولید در گلخانه ها ضرورت توسعه بیشتر واحدهای گلخانه های در این استان فراهم کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جهاد کشاورزی در زمینه توسعه واحدهای گلخانه های تسهیلات حمایتی پرداخت می کند.

کد مطلب 4061132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه