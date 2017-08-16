تهیه طرح اصلاح و اجرای تاسیسات بازار تاریخی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در کارگروه بازار تاریخی زنجان، با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی استان باید ظرف دو ماه آینده نسبت به آماده‌سازی طرح اصلاح و اجرای تاسیسات بازار تاریخی زنجان اقدام کند، اظهار کرد: مسائل اجرایی و جزئیات فعالیت ها توسط فرمانداری زنجان پیگیری و گزارش های مستمر در این خصوص ارائه شود.

وی با بیان اینکه هیئت امنای بازار باید برای پیشبرد برنامه های دولت برای بازار تاریخی زنجان همکاری و همدلی لازم را داشته باشند، افزود: تمامی دستگاه های مرتبط با مسائل بازار زنجان نیز مکلف به همکاری با هیئت امنای بازار بوده و باید با یک تعامل جمعی، مشکلات بازار برطرف شود.

استاندار زنجان تصمیم برای بازار تاریخی زنجان را تصمیم برای هویت تاریخی مردم توصیف کرد و گفت: دستگاه های خدمات رسان باید رویکرد حمایتی از بازار تاریخی زنجان و بهره برداران آن داشته باشند و در بازه زمانی کوتاه، نسبت به ساماندهی تاسیسات فعلی اقدام کنند تا طرح اصلاح و اجرای کامل آن آماده شود.

درویش امیری با بیان اینکه هیئت امنای بازار به نمایندگی از 950 واحد فعال در بازار تاریخی زنجان آمادگی کتبی خود را جهت همکاری با طرح های دولتی ارائه کند، تاکید کرد: برای اصلاح وضعیت تاسیسات بازار و منظر نامناسب ایجاد شده، اقدامات مطالعاتی آغاز شود و نماینده دستگاه قضایی نیز به جلسات کارگروه دعوت شود.

درویش امیری بر ضرورت توجه مردم، مسئولان و بازاریان به نقش مهم هویتی و تاریخی بازار زنجان تاکید کرد و یادآور شد: ابتدا باید توافقی بین تمامی اقشار تاثیرگذار جامعه در خصوص اهمیت و ارزش تاریخی و فرهنگی بازار زنجان صورت گیرد و برای پاسداشت و نگهداری آن، مسیری در پیش رو ترسیم کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه مدیریت فعلی استان تا روزی که حضور دارد اثرگذاری لازم را برای بازار تاریخی زنجان خواهد داشت، افزود: این اثرگذاری به دلیل هویتی و تاریخی برای مردم زنجان اهمیت داشته و برای حفظ تاریخ پرافتخار زنجان باید تلاش کرد.

درویش امیری وجود 55 هکتار بافت تاریخی در مرکز شهر زنجان را یک مجموعه با ارزش تاریخی، فرهنگی و هویتی برشمرد و تاکید کرد: چند قرن برای شکل گیری این بافت فرهنگی و تاریخی زمان صرف شده تا امروز تبدیل به یک ظرفیت مهم برای شهر زنجان شده که جهت تبدیل آن به فضای توریستی باید تلاش بیشتری صورت گیرد.