بهره برداری ازمسجد «هفتاد و دو تن» میدان آزادی در آغاز هفته مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با اعلام این خبر اظهار داشت: شهرداری تهران در راستای سیاست های فرهنگی و مذهبی خود در سال ۹۲ با کارفرمایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قطعه زمینی را به نیت هفتاد و دو شهید کربلا، اختصاص داد تا در ورودی غربی شهر تهران و در مجاورت پایانه تاکسیرانی آن مسجدی ساخته شود.

وی با اشاره به ساخت مسجد هفتاد و دوتن در یکی از مدخل های وروردی شهر تهران با کارکرد فرامنطقه ای افزود: این مسجد در مجاورت پایانه مترو، اتوبوس، تاکسی، فرودگاه احداث شده که علاوه بر اقامه نماز های یومیه، برای برگزاری مراسم های ملی و مذهبی وگردهمایی ها نیز به دلیل موقعیت مکانی اهمیت خواهد داشت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پروژه به لحاظ ملی و مذهبی و قرارگیری در مجاورت میدان آزادی و ورودی غربی شهر تهران به کارگیری فناوری های روز و مصالح مقاوم و متناسب با برج آزادی جهت اجرای نمای ساختمان در دستورکار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قرار گرفت.

وی بیان کرد: از جمله مواردی که در ساخت مسجد هفتاد و دو تن به آن ها توجه شده است این بوده که این پروژه در حریم برج آزادی قرار نداشته باشد و ساختمان آن نیز از حیث مصالح و دیگر شاخصه ها با این برج انطباق داشته باشد و سعی شده این مسجد نماد یک شهر اسلامی باشد.

عبدالهی با بیان اینکه در ساخت مسجد هفتاد و دو تن از فناوری های روز و مصالح مقاوم استفاده شده است، ادامه داد: این پروژه دارای چهار طبقه، دو طبقه زیر زمین و دو طبقه همکف و اول و سطح اشغال حدود ۱۲۰۰ متر مربع است.

وی ظرفیت پذیرش نمازگذار در مسجد هفتاد و دو تن را بالغ بر ۶۵۰ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: ایجاد این مسجد با توجه به موقعیت جغرافیایی آن برای مسافران در حال گذر، موجب تشویق مردم برای خواندن نماز اول وقت می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، قابلیت ارایه خدمات شبانه روزی برای مخاطبان را از دیگر امتیازات پروژه مسجد هفتاد و دو تن برشمرد و خاطرنشان کرد: این مسجد در وروردی شهر تهران در مجاورت پایانه مترو، اتوبوس، تاکسی و فرودگاه مهرآباد می تواند کارکردی فرامنطقه ای در ارایه خدمات به شهروندان و مسافران داشته باشد.

عبدالهی با اشاره به دیگر ویژگی های مسجد هفتاد و دو تن، تاکید کرد: این مسجد براساس معیارهای اسلامی ـ ایرانی ساخته می شود و با توجه به قرار گرفتن آن در مجاورت برج آزادی، معماران این طرح تمام تلاش خود را برای انطباق این پروژه با معماری برج آزادی از حیث رنگ، نوع مصالح و دیگر شاخص‌ها داشته اند، از طرفی کلیت فرم معماری این مسجد بیانی مدرن از معماری سنتی ایران است.