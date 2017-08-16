۶۱ عابر پیاده در تصادفات رانندگی در مازندران کشته شدند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال، تعداد ۲۱ نفر (۳۴ درصد)از عابرین پیاده که در تصادفات رانندگی کشته شدند در شب اتفاق افتاد که پس از آن ۶۱درصد در روز و ۵ درصد هنگام طلوع یا غروب آفتاب بود.

عباسی با اشاره به اینکه ۲۸درصد(۶۱ نفر ) کل تلفات حوادث رانندگی چهار ماه امسال عابرین پیاده هستند ، افزود : از این تعداد ۴۳ نفر مرد و مابقی زن هستند.

وی در خصوص بالاترین آمار متوفیات عابرین ناشی از تصادفات رانندگی در استان گفت: شهرستان‌های بابل با ۱۰، ساری ، قائمشهر و بابلسر هر کدام با ۶مورد بیشترین تعداد کشته شدگان را درچهار ماه امسال به خود اختصاص داده‌اند. نکا و گلوگاه شهرستان‌هایی هستند که در چهارماه امسال گزارش فوتی عابرین در آن به ثبت نرسید.

مدیر کل پزشکی قانونی استان با اشاره به محل فوت تعداد ۶۱ نفر از کشته شدگان عابرین پیاده گفت: ۳۲ نفر در مسیرهای درون شهری ، ۲۹ نفر در محور درون شهری جان خود را از دست داده‌اند

عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه ۵۷ درصد از علت فوت عابرین را شکستگیهای متعددو بعد از آن ضربه به سر با ۴۱ درصد و خونریزی با ۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند اظهار داشت: بیشترینگروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته می‌شوند، افراد بالای ۶۱ سال با ۳۷ درصدو کمترین سنین ۱۰به پایین با ۵درصد قرار دارند.

این مقام اجرایی استان در پایان با ابراز خرسندی از کاهش ۱۰ درصدی کشته شدگان عابرین پیاده در حوادث رانندگی گفت:سیر نزولی فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی این نوید را می‌دهد که استفاده عابرین پیاده از پل‌های هوایی ،رعایت قانون توسط رانندگان و تلاش بیشتر ادارات مرتبط از جمله راه و شهرسازی، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و ... شاهد کاهش هر چه بیشتر حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن باشیم.