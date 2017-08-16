لزوم توجه به ارایه خدمات ارزان و خرید تضمینی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین جلسه عمومی شورای اسلامی آذربایجان‌شرقی ظهر چهارشنبه با حضور اعضای این شورا، مهندس مهری؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص بررسی وضعیت کلی بخش کشاورزی، میزان برداشت و چگونگی ارایه خدمات کشاورزی، ارایه گزارش واصله از مجموعه مسایل و مشکلات مبتلا به بخش کشاورزی استان از سوی اعضای این شورا، رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان و استفاده از نکته نظرهای اعضای شورای استان در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

لزوم توجه جدی به بخش کشاورزی آذریایجان شرقی

رئیس شورای اسلامی آذربایچان شرقی در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی و روز خبرنگار بر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص کشت و کار اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه مسؤولان به بخش کشاورزی استان اظهار داشت: کشاورزان از کاشت تا برداشت یک محصول زحمات بسیاری را متحمل می شوند.

اصغر عابدزاده تصریح کرد: جا دارد مسؤولان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی بیمه کشاورزان، آموزش، ارایه تسهیلات کم بهره به کشاورزان، امید آفرینی در آنان، ارایه خدمات ارزان قیمت به کشاورزان و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مد نظر خود قرار دهند و توجه ویژه ای نسبت به آن ها داشته باشند.

ترویج مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبیاری تحت فشار جزو اهداف جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به مساحت هکتاری اراضی زراعی، جنگلی و مراتع آذربایجان شرقی گفت: وسعت اراضی کشاورزی استان حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار است و نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار سطح مراتع و ۱۸۸ هزار هکتار سطح جنگل های استان است.

کریم مهری علت عدم اعتصاب کارکنان تراکتورسازی و رونق فروش در شرکت تراکتورسازی را مدیون بخش کشاورزی و رونق بخشی در آن دانست و با بیان اینکه ۶۵ درصد از تولیدات داخلی و زراعی استان در حوضه دریاچه ارومیه است، افزود: ما جزو برندهای اول و دوم هستیم، اما در شرایط کنونی که با بحران جدی آب مواجه هستیم، ترویج مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، دام و طیور و آبیاری تحت فشار جزو اهداف ماست و در آبیاری تحت فشار هیچ محدودیتی نداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ترسیم خط آسمان در تبریز تصریح کرد: در گذشته های نه چندان دور، تبریز خط آسمانی برای خود داشت اما کلان شهر فعلی تبریز خط آسمانی ندارد.

وی با تأکید بر توجه ویژه به روستاها ابراز داشت: باید در برنامه های خود تجدید نظر کنیم و برای جلوگیری از حاشیه نشینی و مهاجرت روستاها به کلان شهرها، باید به روستاها توجه نماییم و بحران آب را جدی بگیریم و در راستای ترویج و توسعه مصرف داخلی و استفاده از میوه های فصلی فرهنگ سازی کرده، و اطلاع رسانی کنیم.

مهری در پایان با انتقاد از برداشت های بی رویه از چاه ها و منابع آبی و سوء استفاده از پروانه های بخش کشاورزی تصریح کرد: چاه های غیر مجاز باید تعیین تکلیف شوند، اما باید متوجه باشیم که با بهم زدن عرف محلی نمی توان کاری انجام داد، در این موضوع نیز ما مصرف کننده آب هستیم و تأمین و تولید کننده آب نیستیم و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و برداشت های بی رویه جزو مأموریت های وزارت نیروست و در صنایع تبدیلی نیز، جا دارد متذکر شوم که ایجاد استخرهای کشاورزی، گاوداری، مرغداری و نظایر آن به منزله تغییر کاربری نیست و عین کشاورزی است و ما در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم.