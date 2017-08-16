  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

مدیر کل راه آهن شمال شرق(۱):

نمازخانه های راه آهن شمالشرق(۱) روزانه میزبان ۲۵ هزار مسافر است

نمازخانه های راه آهن شمالشرق(۱) روزانه میزبان ۲۵ هزار مسافر است

شاهرود - مدیرکل راه آهن شمال شرق(۱) گفت: روزانه بیش از ۲۵ هزار مسافر و زائر بارگاه امام هشتم (ع) برای ادای فریضه نماز از مساجد و نمازخانه های طول خط این اداره کل استفاده می کنند.

فرشاد زادخور در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان اینکه به طور متوسط روزانه بیش از ۹۰ رام قطار مسافری در این اداره کل تردد می کند، ابراز داشت:  با برنامه ریزی های صورت گرفته و حسب افق شهرستان های مختلف حوزه استحفاظی این اداره کل، این تعداد قطار برای ادای نمازهای یومیه در یکی از ایستگاه های دارای مسجد و نمازخانه توقف کرده و بیش از ۲۵ هزار نمازگزار در طول شبانه روز از خدمات ایستگاهی، فرهنگی و مساجد و نمازخانه های بین راهی استفاده می کنند.

وی افزود: قرار گرفتن راه آهن شمالشرق(۱) در محل گذر مسافران و زوار امام هشتم(ع) فضای معنوی و خاصی را برای خدمت در این اداره کل فراهم می کند و پرسنل شاغل، علاوه بر خدمت رسانی در زمینه اقامه نماز، در امور فرهنگی و معنوی نیز فعالیت دارند.

مدیرکل راه آهن شمال شرق(۱) با بیان اینکه برنامه های فرهنگی بسیاری از جمله برگزاری مسابقات قرآنی نیز در این اداره انجام می شود، ابراز داشت: همانند سنوات گذشته بر اساس فراخوان های استانی و کشوری، مسابقات مقدماتی قرآنی برای پرسنل و خانواده ها در حال برگزاری است.

زادخور تصریح کرد:  در رشته مفاهیم، حفظ و قرائت جمعا ۴۹  فعال قرآنی شرکت کردند و در زمینه نقاشی، شعر خوانی ومقاله نویسی با موضوع قرآن و نماز نیز مسابقاتی جداگانه برگزار و آثار برتر به دبیرخانه مسابقات ارسال شده است.

وی افزود: فعالیت های فرهنگی و قرآنی در حالی دنبال می شود که طی سنوات گذشته در رشته های مختلف قرآنی، قاریان ونفرات اعزام شده به مسابقات سراسری راه آهن و مسابقات استانی چندین مورد افتخار قرآنی را کسب و حائز عنوان های برتر در رشته های مختلف شده اند.

کد مطلب 4061184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها