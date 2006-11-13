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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۳۳

/ با حضور مدیر کل اداره تربیت بدنی وزارت علوم /

6 پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید

6 پروژه عمرانی دانشگاه بیرجند با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 360 میلیون ریال با حضور مدیر کل اداره تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرکز VC-ICT با وسعت 100 مترمربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، استخر ورزشی به مساحت 1200 مترمربع با اعتبار 4 میلیارد و 750 میلیون ریال و سالن ورزشی کوثر با اعتباری معادل 850 میلیون ریال به وسعت یک هزار مترمربع به بهره برداری رسیدند.

همچنین ‌انبار مواد غذایی با اعتباری بالغ بر 460 میلیون ریال با وسعت 300 مترمربع، ساختمان نمازخانه و بوفه دانشکده کشاورزی با اعتبار 200 میلیون ریال و با مساحت 120 متر مربع و کلاس های آموزشی دانشکده مهندسی با مساحت 400 مترمربع از محل اعتبارات منابع داخلی دانشگاه از دیگر پروژه های افتتاح شده در دانشگاه بیرجند است.

کد مطلب 406123

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